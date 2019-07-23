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林書豪2019返台行程全曝光　新東家落腳何處引關注

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▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

▲林書豪結束大陸行程後，將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

記者杜奕君／台北報導

2018-19賽季隨多倫多暴龍風光奪下NBA年度總冠軍，林書豪今年的返台行程，也將於24日正式登場，林書豪預計下午15時抵台後，隨即在晚間17時30分召開返台記者會，後續包括每年必備的籃球訓練營、座談會、分享會也都將陸續登場，28日則有重頭戲2019 JLIN DAY 國泰夏日市集，與球迷同歡。

林書豪上季終於贏得個人生涯首座NBA總冠軍，但整體上場時間不足情況下，也讓豪小子目前仍在NBA自由市場待價而沽，甚至傳出可能轉戰大陸CBA職業籃球聯賽說法。

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但平心而論，目前林書豪要離開NBA舞台的機率不高，究竟他在下個賽季將落腳何處，24日林書豪抵達台灣後的正式記者會，相信林書豪自己也將分享最新動向。

24日結束訪台記者會後，林書豪25日將有不公開的廣告拍攝行程，26日開始將有一連串正式行程登場，包括華航公益分享會，以及每年必備重頭戲「林書豪籃球訓練營」，此次則將於26及27日在台北和平籃球館舉辦。

27日晚間19時，林書豪則將出席GOOD TV的分享會，此次林書豪將以「等待的藝術」為主題，暢談自己的心路歷程。

至於返台行最後一天，28日林書豪除了出席球學、及電競戰隊簽約記者會外，下午14時將舉辦2019 JLIN DAY 國泰夏日市集，與廣大的豪迷相見歡。

▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

▲林書豪此次將去年的「林家夜市」升級為夏日市集。（圖／展逸國際企業提供）

關鍵字： 林書豪豪小子林書豪訓練營籃球NBA
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