林書豪稱可在季後賽打硬仗　坦言尼克、黃蜂時期最開心

▲林書豪坦言效力尼克及黃蜂時期最開心。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

NBA自由市場至今仍呈現「待價而沽」狀況，林書豪24日在返台正式記者會上，也大談自己一整季的心路歷程。林書豪坦言目前狀況，確實會擔心無法重返NBA，但他也強調自己一路隨暴龍打下總冠軍，在場邊觀戰後確信自己能夠在季後賽可以打出好表現，豪小子也透露，NBA生涯確實是在效力尼克、黃蜂時最開心。

至今仍未找到下季NBA新東家，林書豪在24日返台記者會上，透露自己近日內將會與經紀團隊密集開會，針對各種報價評估，找到下個階段的落腳處。

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「目前我只能說確實還有很多隊去跟我的經紀人討論，這幾天我也會和他開會，決定最後的去處。」林書豪如此說道。

不過林書豪也坦言，「我確實會擔心無法重返NBA，事實上我大概從5年前就開始計畫要回亞洲打球，我告訴自己只要身體健康，我一定會回來亞洲打幾年，也許和我的弟弟(林書緯)聯手。」

林書豪也透露，「雖然當時我只在尼克打了20幾場，但那個賽季我確實打得非常高興，在黃蜂效力時期也是非常快樂的1年。另外在籃網的兩季，雖然我遭遇了傷病狀況，但和隊友們的相處也非常棒，我知道如果我沒受傷，在籃網很可能打出20分、8助攻的水準。」

本季隨暴龍奪冠，林書豪雖然大部分時間都僅能作壁上觀，但他強調，「當年新人球季我很多時間也無法上場，當時我在場邊觀察，我就知道自己能夠成為一個先發級球員，甚至拿下總冠軍。上季當我季後賽無法上場，我還是持續觀察，我認為我能在這樣的層級有所表現，而且是越看越覺得自己可以。」

未來的落腳處究竟如何選擇，林書豪則表示，「包括角色、體系與球隊文化都是考量重點，最重要的是那支隊伍是否能讓我打出我的球風。」

▲林書豪坦言擔心無法重返NBA殿堂。（圖／記者林敬旻攝）