帶著NBA冠軍返台　林書豪：以我自己的方式再拿一冠

▲林書豪返台暢談奪冠心路歷程。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

帶著NBA新科總冠軍榮耀，林書豪連續第9年返台行程24日揭開序幕，下午15點40分抵台後，豪小子隨即驅車前往台北展開官方記者會。林書豪坦言，「贏得總冠軍非常開心，但過程確實不是我想像的方式，接下來我希望以我自己的想像的方式，再拿一座NBA總冠軍。」

2018-19賽季隨暴龍奪下NBA生涯首冠，林書豪24日展開今年度訪台行程，在正式官方記者會上，也和林庭謙、谷毛唯嘉、白曜誠、林心翔4位第1、2屆林書豪籃球訓練營的學員相見歡，林書豪也直言當年的小球員現在都長得很高，真的是時光飛逝。

請繼續往下閱讀...

談到在NBA奮戰9季終於奪下NBA生涯首冠，林書豪坦言拿下冠軍確實十分喜悅，卻也承認期間未能獲得上場機會，這樣的奪冠方式並非自己所期待的。

林書豪說，「球季中要和老鷹談買斷的時候，我就知道這未來會影響我在自由市場的價值，但不去挑戰自己，我一定會永遠遺憾，接下來我的目標就是以我自己想像的方式，再拿一座NBA總冠軍，並且成為我理想中的那種選手。」

面對種種質疑與批評，林書豪也透露，「我快31歲了，已經是將近10年資歷的老球員，我能做的就是準備好自己，我也非常感謝有這麼多球迷支持我，包括我剛剛下飛機，都有很多球迷來接機，我的心態真的只有越來越感謝。」

▲林書豪喊話要以自己的方式再拿一座NBA總冠軍。（圖／記者林敬旻攝）