運動雲

>

曾獲比7年7500萬美金更高報價　威廉森簽約飛人牌只因最愛喬丹

ETtoday運動雲

▲「新王來錫」！威廉森正式加入飛人喬丹品牌大家庭。（圖／NIKE提供）

▲「新王來錫」！威廉森正式加入飛人喬丹品牌大家庭。（圖／NIKE提供）

記者杜奕君／綜合報導

「新王來錫」！ 2019年NBA新科選秀狀元威廉森(Zion Williamson)，24日正式與JORDAN品牌簽下複數年合約，正式成為飛人牌旗下的重量級新星。更有美媒報導指出，威廉森簽下的合約價值達7年7500萬美金。據了解有其他品牌提出更高價碼，但威廉森因為最愛喬丹，因此希望穿著其品牌上場效力。

來自南卡州的威廉森自高中時代就是受到全美矚目新星，進入NCAA名校杜克大學後，新秀賽季平均繳出22.6分、整體投籃命中率更高達68.8%，也讓他成為今年的新科選秀狀元。

請繼續往下閱讀...

據美國媒體報導，威廉森與JORDAN品牌簽下的代言合約總值達7年7500萬美金，並且有其他品牌開出高於此價碼報價，但威廉森表示「籃球之神」喬丹是自己最喜愛的球員，因此能夠穿著其品牌上場比賽，是自己過往最大的夢想。

威廉森表示，「我非常榮幸能成為Jordan品牌家族旗下的運動員。在很小的時候，我就夢想能成為NBA聯盟中的一員，並渴望擁有如同Michael Jordan一樣歷久不衰的影響力。他是我最仰慕的偉大運動員之一，能與Jordan品牌一同踏上我的職業旅程，我感到無比興奮與喜悅。」

喬丹本人則表示，「威廉森無比堅定的決心、他的個性魅力和場上能力，都十分振奮人心。在Jordan品牌引領未來的眾多新星之中，他將是不可或缺的一位。Zion Williamson告訴我們，他將全力在場上帶來撼動世界的表現，希望我們對他保持信心，而我們對他深信不疑。」

事實上，JORDAN牌日前就已經簽下今年第9順位的日籍混血新星八村壘，另外塞爾提克新世代前鋒坦圖(Jayson Tatum)，也正式投入了飛人品牌的大家庭，如今再有了新世代最受關注的超級新星威廉森加入，旗下陣容也更加壯盛龐大。

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森是本季NBA最受關注的超級新秀。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 威廉森鵜鶘NBA選秀狀元籃球JORDAN
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男人幫派-零距離接觸！酒店正妹色誘18招

推薦閱讀

2019亞洲盃女籃分組底定　中華首戰強碰宿敵南韓

富邦、台啤出征CBA夏季聯賽　林冠均隨富邦參賽

瓊斯盃／女籃夏日籃球熱潮　中華藍、白力抗紐日韓菲

林書豪2019返台行程全曝光　新東家落腳何處引關注

熱門新聞

快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

真！超級工具人　林子偉內外野守完還可以當跑壘教練

林書豪結束台灣行後　29日出席中國CBA選秀會

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

U12世界盃／本壘燈光暗攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

世泳賽／英泳將史考特拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

讀者回應

﻿

最新新聞

1綠軍主管：我們有自己的可愛+PG

2UA中職明星賽　打造裝備送上最強祝福

3前役9下被代打　陽岱鋼依然先發6棒

4美8名球星退世界盃　奧運更吸引人

5林書豪許願再拿枚NBA冠軍戒

熱門新聞

1拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

2超級工具人　林子偉當跑壘教練

3林書豪將出席中國CBA選秀會

4光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

5攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

萊福力6局好投、象猛炸3轟　兄弟16比0橫掃統一

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中華職棒30周年07/16~07/21精彩投打(打者篇)

7/16－7/21中職五大好球

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366