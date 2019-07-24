曾獲比7年7500萬美金更高報價　威廉森簽約飛人牌只因最愛喬丹

▲「新王來錫」！威廉森正式加入飛人喬丹品牌大家庭。（圖／NIKE提供）

記者杜奕君／綜合報導

「新王來錫」！ 2019年NBA新科選秀狀元威廉森(Zion Williamson)，24日正式與JORDAN品牌簽下複數年合約，正式成為飛人牌旗下的重量級新星。更有美媒報導指出，威廉森簽下的合約價值達7年7500萬美金。據了解有其他品牌提出更高價碼，但威廉森因為最愛喬丹，因此希望穿著其品牌上場效力。

來自南卡州的威廉森自高中時代就是受到全美矚目新星，進入NCAA名校杜克大學後，新秀賽季平均繳出22.6分、整體投籃命中率更高達68.8%，也讓他成為今年的新科選秀狀元。

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據美國媒體報導，威廉森與JORDAN品牌簽下的代言合約總值達7年7500萬美金，並且有其他品牌開出高於此價碼報價，但威廉森表示「籃球之神」喬丹是自己最喜愛的球員，因此能夠穿著其品牌上場比賽，是自己過往最大的夢想。

威廉森表示，「我非常榮幸能成為Jordan品牌家族旗下的運動員。在很小的時候，我就夢想能成為NBA聯盟中的一員，並渴望擁有如同Michael Jordan一樣歷久不衰的影響力。他是我最仰慕的偉大運動員之一，能與Jordan品牌一同踏上我的職業旅程，我感到無比興奮與喜悅。」

喬丹本人則表示，「威廉森無比堅定的決心、他的個性魅力和場上能力，都十分振奮人心。在Jordan品牌引領未來的眾多新星之中，他將是不可或缺的一位。Zion Williamson告訴我們，他將全力在場上帶來撼動世界的表現，希望我們對他保持信心，而我們對他深信不疑。」

事實上，JORDAN牌日前就已經簽下今年第9順位的日籍混血新星八村壘，另外塞爾提克新世代前鋒坦圖(Jayson Tatum)，也正式投入了飛人品牌的大家庭，如今再有了新世代最受關注的超級新星威廉森加入，旗下陣容也更加壯盛龐大。

▲威廉森是本季NBA最受關注的超級新秀。（圖／達志影像／美聯社）