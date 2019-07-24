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富邦、台啤出征CBA夏季聯賽　林冠均隨富邦參賽

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▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲上季SBL冠軍富邦勇士受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦勇士粉絲專頁）

記者杜奕君／台北報導

長三角CBA夏季聯賽24日將正式開打，上季SBL冠、亞軍富邦、台啤也受邀參賽，比賽時間自7月24至28日。兩隊也在23日抵達上海備戰。值得一提的是，本屆CBA待選新秀也安排觀賞此賽事，甚至在測試會表現優異者，還將組成選秀明星隊，與夏季聯賽選出的CBA明星隊進行實戰對決。另外，瓊斯杯中華白國手林冠均，此次也出現在富邦陣中，預計可能將有濃厚機會，以華裔球員身分加盟。

去年開始舉辦的長三角CBA夏季聯賽，此次共8支球隊與賽，其中台灣SBL聯賽上屆冠、亞軍富邦勇士、台灣啤酒也獲邀參賽。

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被分在預賽A組的台啤將與山東西王、江蘇肯亞帝、福建潯興交手，B組的富邦對手則有上海久事、南京同曦、浙江稠州。

此次兩支球隊最大亮點在於，富邦此次找來上屆UBA冠軍賽MVP，同時也是本屆瓊斯盃中華白國手林冠均加入陣中，先前即表態將以「華裔球員」身分挑戰SBL的他，此舉是否形同加盟富邦陣營，也頗值得玩味。

▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,林冠均。（圖／記者季相儒攝）

▲預計將以華裔球員身分留在台灣打球的林冠均，此次也加入富邦陣營參賽。（圖／記者季相儒攝）

另外，富邦此次洋將人選找來先前瓊斯盃隨印尼男籃來台，曾與NBA湖人簽約的傑爾斯(C. J. Giles)助陣，他在來台前於香港遭遇車禍，瓊斯盃僅出賽兩場，平均12分、13籃板、3阻攻，整體表現仍相當出色。

至於台啤方面，此次夏季聯賽陣容少了上季年度MVP兼球隊核心蔣淯安(目前仍在NBL季後賽)狀況下，加上另一名戰將約滿後成力煥也投入此次CBA選秀，不過台啤陣中仍有剛剛打完瓊斯盃的3名國手周伯勳、黃聰翰、黃泓瀚在陣，另外在洋將人選方面，台啤則找來過往在大陸打野球居多的克拉克(Joel Clarke)作為測試人選。

兩軍24日都將正式登場亮相，台啤13點30分首戰福建潯興，富邦則將於晚間20時交手上海久事。

另外值得一提的是，此次投入CBA選秀會的6名台將，除了林韋翰缺席此次測試訓練營，將在最後選秀大會亮相外，其餘4人包括成力煥、吳永盛、鄭瑋
、林秉聖、楊盛硯都已開始此次選秀之旅，是否能夠獲得青睞登上CBA舞台，屆時也將見分曉。

▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲台啤雖少了蔣淯安，仍有3名瓊斯盃國手壓陣。（圖／取自台啤籃球隊粉絲專頁）

關鍵字： CBA夏季聯賽富邦勇士SBLCBA選秀林韋翰成力煥吳永盛鄭瑋楊盛硯林秉聖
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