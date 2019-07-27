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美夢男籃「人才荒」警報　熱火阿德巴約受邀入訓練營

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▲熱火阿德巴約。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火阿德巴約獲邀進入美國男籃訓練營。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

眼看世界盃男籃賽8月31日就要開打，美國男籃至今卻仍在為培訓大名單所苦惱，在美國時間8月17日正選國手12人名單即將公布情況下，近日美國籃協也開始第2波補強計畫，據了解熱火剛滿22歲的年輕長人阿德巴約(Bam Adebayo)，就成為美國籃協最新邀請進入訓練營的選手，希望補進更多年輕世代戰力。

包括哈登(James Harden)、戴維斯(Anthony Davis)及里拉德(Damian Lillard)等超級球星都相繼退出情況下，本屆美國男籃陣容可說說是「星光黯淡」，目前訓練營名單一字排開，僅有5人曾入選NBA明星賽，不免也讓外界對於這樣的組合充滿疑慮。

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但美國籃協仍持續向NBA球員發出邀請，日前就有布朗(Jaylen Brown)在內的多位中、新生代好手受邀，將投入8月初即將開始的美國隊訓練營。

根據知名籃球記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，美國隊最新補強目標鎖定了熱火2年級長人阿德巴約，希望這位才剛滿22歲的6呎10吋長人，能夠增添美國男籃訓練營的內線戰力。

阿德巴約在2018-19賽季82場全勤，平均繳出8.9分、7.3籃板、2.2助攻，與新秀賽季相比，整體進步幅度算是相當不錯。

此外，美國籃協也公布了接下來國家隊的一系列行程，除了8月5日至8日在拉斯維加斯展開的訓練營，16日與西班牙男籃進行熱身賽，隨後美國男籃將於17日公布正式參與本屆世界盃12人名單，隨後於8月底飛往澳洲，屆時將和澳洲、加拿大國家隊進行熱身賽。

▲熱火阿德巴約。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿德巴約禁區威力十足。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 阿德巴約熱火美國男籃籃球NBA
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