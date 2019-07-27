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前進莫斯科中央陸軍？　林書豪親口表態了

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪對於是否前進莫斯科中央陸軍，親自表態說分明。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

2019國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營，27日在台北和平籃球館進行第2天，也是最後1天訓練課程，林書豪不僅接受現場學員、球迷提問，也親自示範並觀戰學員實戰訓練。針對自己傳出被莫斯科中央陸軍「鎖定」成為網羅目標，林書豪親自回應表示，「我仍在整理所有選擇，最後會找出對我最好的去處。」

下午14時30分現身訓練營，林書豪率先接受現場60名學員及近千名觀眾提問，被問到近期最開心之事，林書豪笑說，「近期最開心的事情，就是昨晚可以睡很久，因為這一系列亞洲行真的很累。」

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至於26日傳出歐陸籃球強權，莫斯科中央陸軍可能鎖定林書豪為後場頭號補強目標，積極爭取網羅，林書豪對此也親自公開回應此事。

林書豪表示，「我真的還不知道，就像我前兩、三天返台時所說，有很多不同球隊在和我經紀人談，我們目前仍在整理所有資料，看全部的選擇，找出我自己覺得最好的。」

莫斯科中央陸軍(CSKA)是歐陸傳統籃球俱樂部強權，過往更曾8度拿下歐洲聯賽(Euroleague)冠軍，目前莫斯科中央陸軍除了參加Euroleague賽事外，也參與VTB籃球聯賽(VTB United League)。

事實上，莫斯科中央陸軍引進美國洋將也已行之有年，現任鵜鶘總管蘭登(Trajan Langdon)過去在2006、2008年就曾兩度幫助莫斯科中央陸軍奪下歐洲聯賽冠軍，個人更兩度在此奪下歐洲聯賽年度第1隊，並於2008年奪下4強賽MVP，可說是莫斯科中央陸軍史上最偉大的「洋將」之一。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪籃球訓練營進入第2天。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林書豪豪小子林書豪訓練營籃球NBA莫斯科中央陸軍
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