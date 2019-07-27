為何選擇加盟籃網？　小喬丹：球隊文化吸引了我

▲小喬丹強調是籃網的球隊文化，成為吸引自己加盟主因。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

籃網今夏在自由市場大肆補強，除了杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)兩大超級球星外，禁區戰將小喬丹(DeAndre Jordan)也選擇投入籃網陣營，也讓籃網未來在KD傷癒後，有機會成為爭冠勁旅。對於自己為何投入籃網，小喬丹透露，「籃網一直在建立的球隊文化吸引了我，特別是有機會和其他出色球員合作。」

小喬丹追隨杜蘭特、厄文腳步，投入籃網陣營，對於杜蘭特未來的傷勢復原問題，小喬丹表示，「我們的球隊很有天賦，杜蘭特遭遇了嚴重的傷病問題，他會缺陣一段時間，但他恢復很快，我相信當他健康回歸時，我們的球隊會更優秀。」

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對於自己為何選擇轉戰籃網？小喬丹表示，「是籃網一直建立的球隊文化吸引了我，球隊從上到下都很棒，我會想成為這種球隊的一部份，特別是當我有機會與其他出色球員一起合作，建立一些成就與功績。」

小喬丹日前與籃網簽下4年4000萬美金合約，2018-19賽季平均能繳出11分、13.1籃板、2.3助攻、1.1阻攻。

▲小喬丹與好友杜蘭特(左)在籃網將聯手出擊。（圖／達志影像／美聯社）