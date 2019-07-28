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瓊斯盃／渡邊亞弥狂取MVP　彭詩晴、陳薇安最佳5人

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▲▼瓊斯盃女籃,日本隊渡邊亞彌。（圖／記者李毓康攝）

▲日本女籃渡邊亞弥風光拿下MVP及最佳5人。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

第41屆瓊斯盃圓滿落幕，日本三菱電機無尾熊以5戰全勝風光奪冠，陣中後衛渡邊亞弥更風光拿下本屆MVP及最佳5人，另外本屆幫助中華白拿下季軍的陳薇安，以及台灣AI彭詩晴也風光入選最佳5人，另外包括日本川井麻衣以及麥凱拉(Micaela Cocks)，也拿下本屆大會最佳5人殊榮。

瓊斯盃女籃經過5天激戰，日本女籃雖然僅以單一職業隊出擊，但陣中兩大要角渡邊亞弥、川井麻衣展現超強實力，領軍全勝封后，28日對上強敵紐西蘭之戰，更以95比63大勝，展現超凡實力。

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▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊陳薇安。（圖／記者李毓康攝）

▲怪物級新人陳薇安本屆瓊斯盃表現亮眼。（圖／記者李毓康攝）

本屆賽事平均繳出16.8分、5.8籃板、5.8助攻、1.8抄截的渡邊亞弥，更拿下大會MVP與最佳5人，成為最大贏家。

中華藍、白隊方面，拿下季軍的中華白陣中前鋒陳薇安，以每場17.8分、2.8籃板、3.2助攻表現，同樣奪下最佳5人殊榮。

至於「台灣AI」彭詩晴更以場均21.4分拿下本屆「得分后」，另外4.4籃板、3.4助攻的全面表現，同樣獲得最佳5人榮耀。

▲▼ 瓊斯盃，中華女籃，彭詩晴，蔡佩真，王維琳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲彭詩晴本屆瓊斯盃風光入選最佳5人。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 瓊斯盃女籃籃球彭詩晴陳薇安渡邊亞弥川井麻衣麥凱拉
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