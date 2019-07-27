感覺NBA放棄我了！　林書豪爆哭大嘆：人生好難

▲林書豪27日在分享會上痛哭落淚，直言感覺NBA放棄自己了。（圖／GOOD TV提供）

記者杜奕君／台北報導

林書豪2019年返台行，27日晚間在以「等待的藝術」為題進行分享會時，林書豪當場情緒潰堤落下男兒淚，直說「感覺NBA放棄我了！」林書豪也坦承，自己其實很不想投入這次的亞洲行，「因為面對了一個不屬於自己的冠軍、不確定的未來，如果我有個兒子，我甚至不希望他打NBA。」

每年返台都必定舉行分享會，林書豪此次選擇以「等待的藝術」為題，但開始分享心路歷程不久，林書豪在談到本季轉戰暴龍後整體狀態不佳，最終季後賽不受重用的龐大壓力時，情緒明顯出現起伏。

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林書豪在激動處甚至一度嘗試壓抑情緒，但最終仍當場激動落淚，直言自己雖然最終得到了冠軍，但最終面臨的卻是一連串的不確定未來。

林書豪直言，「每一年的挑戰都越來越艱難，我真的覺得人生好難，甚至感覺某方面來說，NBA已經放棄我了！」

但現場所有球迷及聽眾選擇力挺支持林書豪，豪小子平復情緒後也向所有球迷喊話，要大家知道，最重要的就是「不要放棄」！

林書豪最終也選擇以自身的挫敗及一路走來的心路歷程來鼓勵所有聽眾，強調堅定的信仰，將能戰勝一切。

最後，林書豪也恢復了笑容，並幽默表示，「今年我的講稿真的是1個小時前才交出來，因為我自己每次要準備時，就會忍不住哭泣。在我要離開美國展開亞洲行時，我就潰堤了3次，但我要成為一個榜樣，永遠不放棄的榜樣，我會一直在這裡，和大家一起堅持下去！」

▲林書豪坦言龐大的心理壓力，讓自己很不想展開這次亞洲行。（圖／GOOD TV提供）