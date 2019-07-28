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瓊斯盃／抗韓2度延長激戰　彭詩晴狂飆33分領中華藍勝

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▲▼ 瓊斯盃，中華藍，韓國 。（圖／記者洪偵源攝）

▲彭詩晴狂飆33分，幫助中華藍艱辛2度延長擊敗南韓。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃女籃壓軸戰，照例上演「中韓對決」戲碼，本屆明顯仍處於調整階段的中華藍，面對南韓KB Stars職業隊，中華藍一度浪費末節11分領先優勢，隨後更與南韓苦戰至2度延長，「台灣AI」彭詩晴完全燃燒狂飆33分、4籃板、5助攻，幫助中華藍艱辛鎖住勝果，最終88比80險勝，本屆瓊斯盃以2勝3敗作收。

開賽中華藍就出現屢攻不進狀況，一路陷入落後苦戰，但第2節在「AI」彭詩晴強勢切入，蔡佩真、陳晏宇接連三分冷箭命中後，一度取得30比23領先。

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隨後彭詩晴在上半場終了前製造犯規兩罰俱中，中華藍半場取得33比28領先。上半場彭詩晴與禁區精神領袖蔡佩真一度包辦團隊前24分當中的20分，表現相當亮眼。

下半場南韓積極反攻，數度祭出大範圍全場包夾，迫使中華藍連續兩次出現失誤，但彭詩晴展現王牌風範，此節尾聲一次精準中距離破網，讓中華藍打完前3節，取得52比46超前。

第4節開打，彭詩晴再度展現主宰力，先是妙傳陳晏宇三分命中，隨後自己也再度跳投破網，中華藍此時已經取得11分大幅超前。但隨後南韓連續3記三分球命中，回敬一波14比2逆襲，終場前5分45秒反以60比59超前。

所幸彭詩晴再度展現強勢單打能力，連續兩波靠著個人能力得手，讓中華藍重新以63比61超前，隨後雙方激烈拉鋸，蔡佩真在終場前1分7秒時單打左手勾射，中華藍67比65取得領先。但南韓主控沈晟煐終場前50秒大膽切入再次追平，隨後兩軍最後一波進攻皆無功而返，67平進入延長。

延長賽中華藍率先由蔡佩真成功抄截，隨後彭詩晴高難度切入率先取分，隨後她再度鐘距離破網，但南韓先是回敬兩分，終場前48.9秒20歲小將李昭貞飆進逆轉三分彈，南韓72比71超前。

中華藍最後一擊發生要命24秒違例，隨後沈晟煐兩罰俱中取得3分超前，但終場前1.4秒黃凡珊戴罪立功飆進追平三分彈，雙方進入2度延長。

2OT兩軍激烈拉鋸，王維琳雖然連拿4分，但南韓也不甘示弱追平，中華隊陳晏宇進攻籃板外加兩分，隨後彭詩晴、蔡佩真連續4罰俱中，中華藍奠定最終勝果。

▲▼ 瓊斯盃，中華藍，韓國 。（圖／記者洪偵源攝）

▲老將蔡佩真完全燃燒飆19分助勝。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 彭詩晴蔡佩真黃凡珊陳晏宇中華藍瓊斯盃籃球女籃
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