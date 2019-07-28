瓊斯盃／主控不能慌！　朱育勤扛指揮塔穩健蛻變

▲中華白主控朱育勤面對菲律賓之戰再度成為致勝功臣。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

中華白28日在瓊斯盃最終戰以92比83擊敗菲律賓，最終在本屆賽事取得2勝3敗成績。此次扛起中華白後場「指揮塔」重任的，正是連續兩屆入選世大運國手的朱育勤，此戰抗菲她再度扛起重任，全場10分、2籃板、4助攻、1抄截表現亮眼，小朱賽後也說，「我是主控，在場上我不能慌，必須要讓團隊有安定感。」

連續兩屆當選世大運中華女籃國手，朱育勤此次扛起中華白主控重任，與兩名年輕後場彭曉彤、陳孟欣肩負球隊後場重任。

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此戰面對體能與單打能力都相當出色的菲律賓，朱育勤關鍵時刻連續強勢切入、助攻得手，更是中華白贏球的隱形功臣。

賽後朱育勤表示，「對手強勢，我們更不能被壓著打！我認為主要重點還是在防守，此戰我們真的讓菲律賓拿太多分數了。」

對於未來的籃球路，朱育勤也有著明確目標，「眼前對我最重要的，當然就是希望能進入亞洲盃的培訓陣容，希望能跟著旅外的學姐們學習，面對國際賽我認為經驗還是最重要的，若能有這些老經驗的戰將壓陣，相信中華隊的組成會表現更出色。」

▲朱育勤本次瓊斯盃平均繳出10.2分、4助攻、1.8抄截表現亮眼。（圖／記者李毓康攝）