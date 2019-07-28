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幹籃哥今夏招募全失敗？　葛瑞芬自嘲「3投0中」

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▲▼ 柯瑞、葛瑞芬 。（圖／路透）

▲葛瑞芬在活塞逐漸找回昔日頂尖身手。（圖／路透社）

記者杜奕君／綜合報導

活塞今夏在大半薪資空間遭套牢情況下，仍嘗試保有季後賽競爭實力，並與羅斯(Derrick Rose)在內的幾名中生代戰將簽約，但陣中明星大前鋒葛瑞芬(Blake Griffin)卻爆料表示，「自己在今夏也嘗試招募球員，但表現卻是3投0中。葛瑞芬甚至透露，原本格林(Jeff Green)也是自己的招募對象，但最終他卻選擇加盟爵士。」

活塞今夏在自由市場陸續以1至2年短約簽下羅斯、莫里斯(Markieff Morris)等紮實戰將，持續保持在東區挑戰季後賽的競爭力。

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上季活塞打出41勝41敗成績，吊車尾進入東區季後賽，雖然首輪就遭公鹿狠宰淘汰，但陣中頭號球星葛瑞芬帶傷苦撐的打法，贏得了球團高層及隊友的一致好評。

不過葛瑞芬日前卻自己透露，今夏在招募球員上，自己的表現是「3投0中」！

「我打了幾通電話，也發了幾條訊息，但我在招募球員上卻是3投0中，毫無任何斬獲」葛瑞芬說道。

這位昔日的聯盟扣籃王表示，「前鋒格林就是自己積極網羅對象，我傳了短訊給他，但大約30分鐘後，就有消息說，他和爵士簽約了。」

葛瑞芬2018-19賽季打出精彩表現，平均24.5分、7.5籃板、5.4助攻，其中得分更寫下生涯9季以來新高。

▲▼葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛瑞芬坦言自己今夏的招募行動毫無斬獲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 葛瑞芬活塞自由球員NBA籃球格林
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