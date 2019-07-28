瓊斯盃／中華白拚出希望　怪物新人陳薇安轟20分宰菲

▲中華白中鋒林蝶強打菲律賓長人。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

第41屆瓊斯盃女籃最終日，本次打出換血嶄新氣勢的中華白，面對一勝難求的菲律賓，中華白女將決勝期展現強大求勝意志，陳薇安單場轟20分、3籃板、3助攻，黃鈴娟16分、4助攻，主控朱育勤10分、4助攻，加上小將彭曉彤末節連拿關鍵9分，中華白最終92比83擊敗菲律賓，為瓊斯盃劃下完美句點。

開賽中華白率先由「怪物新人」陳薇安開火，在她單節獨拿9分進帳下，中華白首節就火力四射，以30比17大幅領先。

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但菲國195公分長人安妮玫(Jack Danielle Animam)第2節發揮身材優勢，單節狂取12分、7籃板，加上艾芙兒(Afril Bernardino)也拿10分，菲律賓逐漸收復失土僅剩7分落後。

第3節雙方一度激烈拉鋸，但此節剩下2分54秒，中華白由朱育勤、羅蘋連續快攻得手，瞬間取得64比54的大幅領先。

隨後在剩下1分49秒，中華白板凳席被吹技術犯規，但羅蘋隨後急停跳投得手，再將領先擴大至12分，3節終了中華白仍以68比58超前。

第4節中華白氣勢再起，陳孟欣一次快攻大膽妙傳，讓彭曉彤完成精彩3分打，更讓全場球迷士氣大振。

隨後朱育勤一次切入助攻中鋒林蝶，讓中華白穩住勝果，最終中華白就以92比83勝出，本屆瓊斯盃以2勝3敗作收，菲律賓雖5戰全敗，但整體球員素質與運動能力驚人，假以時日肯定將是亞洲新興女籃勢力。

▲中華白本屆瓊斯盃確實打出不錯氣勢。（圖／記者洪偵源攝）