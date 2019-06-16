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戴維斯交易案成蝴蝶效應　巴特勒也想加盟湖人

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▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯被交易至湖人後，傳出巴特勒也有意加盟紫金軍團。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

「一眉」戴維斯(Anthony Davis)交易案16日震撼整個NBA聯盟，湖人不惜動用3位潛力戰將，外加連續3年首輪選秀權，向鵜鶘換來AD這位聯盟頂尖長人後，湖人也迅速重回西區爭冠熱門勁旅行列。戴維斯加盟紫金軍團預料也將引發連鎖「蝴蝶效應」，目前就傳出巴特勒(Jimmy Butler)可能考慮西進投奔湖人懷抱。

16日傳出湖人送上3名年輕好手，加上今年的首輪第4順位、2021年受保護首輪、2024年首輪選秀權，終於換得鵜鶘點頭，送出陣中明星長人戴維斯。此交易雙方可說各取所需，湖人在留住前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)情況下，換來了聯盟頂尖球星戴維斯，與詹姆斯合組夢幻前場，而鵜鶘則拿下「球哥」博爾(Lonzo Ball)為首的眾多年輕好手，同時今年選秀會將同時擁有首輪第1順位及第4順位，運作空間極大。

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對湖人來說，戴維斯加盟所引發的連鎖效應，似乎已經開始慢慢發酵，除了傳出他們接下來在自由市場將鎖定「天行者」華克(Kemba Walker)作為頭號補強目標，就連今夏將成為自由球員的明星搖擺人巴特勒，都傳出慎重考慮是否加入紫金軍團行列。

根據ESPN報導指出，巴特勒今夏若無法與七六人完成續約，很可能就會考慮轉戰湖人，目前仍有大約3250萬薪資空間的湖人，確實有機會網羅巴特勒這位側翼好手。

現年29歲的巴特勒本季從灰狼轉戰七六人，平均繳出18.7分、5.3籃板、4助攻，同樣也是今夏NBA自由市場的重點指標球員，接下來湖人是否會吸引更多希望爭冠好手加盟，也將是休賽季一大觀察重點。

▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯與詹皇的夢幻連線，將讓NBA下季戰力版圖再度劇變。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 戴維斯一眉鵜鶘詹姆斯湖人NBA交易籃球巴特勒自由球員
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