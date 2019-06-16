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期待「夢之合體」戴維斯　詹皇呼喚：兄弟開始了！

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▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇新賽季重燃爭冠動力，預料也將有更多即戰力好手加盟助陣。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

湖人「拿現在賭明天」所做出的驚天交易，將博爾(Lonzo Ball)、英格拉姆(Brandon Ingram)、哈特( Josh Hart)以及3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪第4順位，換來「一眉」戴維斯(Anthony Davis)。對於終於將和這位頂級長人合作，詹姆斯(LeBron James)也在個人社群發文寫到，「AD在路上了，兄弟我們開始吧！」

喧騰多時的AD交易案，16日終於成真，湖人在賭上「球哥」博爾、英格拉姆兩名先發新星後，還奉送今年起的3個首輪選秀，等於將球隊未來幾年的天賦，都賭在了戴維斯身上。

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當然，年僅26歲，生涯平均23.7分、10.5籃板、3.9助攻外帶1.6抄截、2.4阻攻的戴維斯，絕對是當今聯盟最佳長人代表，在詹皇今年底就要滿35歲情況下，湖人選擇「爭一時，不爭未來」的作法，也就不難理解。

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與戴維斯的夢幻合體即將成真。(圖／達志影像／美聯社)

本季無緣帶領球隊闖入西區季後賽，詹姆斯在下個賽季也終於獲得了重量級球星加盟助陣，湖人接下來預計還將引進一名頂級球星加盟助陣，這也讓詹皇顯得是「龍心大悅」。

詹姆斯在個人IG放上自己與戴維斯的湖人合成照，並寫下，「AD在路上了！兄弟讓我們搞定這一切吧，這只是開始而已。」

湖人接下來推估還將有3250萬美金的薪資空間，目前也傳出包括黃蜂明星控衛華克(Kemba Walker)、七六人頂級搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)都將成為湖人下一個追逐目標，將努力促成又一個爭冠超級勁旅成形。

▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯新賽季將披上湖人戰袍。(圖／達志影像／美聯社)

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