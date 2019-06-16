厄文加盟籃網成定局？　球隊一哥羅素恐遭逼走人

▲厄文轉戰籃網傳聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季總冠軍剛剛塵埃落定，緊接而來的除了新人選秀會，另一個重頭戲就是7月1日自由球員市場正式啟動。目前明星控衛厄文(Kyrie Irving)可能加盟籃網的傳聞甚囂塵上，美國《CBS Sports》報導指出，若厄文最終加盟籃網，那麼本季打出生涯年表現的籃網一哥羅素(D'Angelo Russell)很可能就將離隊走人。

本季依舊無法率領塞爾提克在東區出線，厄文與綠衫軍球隊管理層賽季期間也有不少摩擦傳聞出現，日前厄文也率先宣布跳出與塞爾提克剩餘1年合約，成為受限自由球員，並撤換原有經紀人，將於自由市場待價而沽。

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美國多家媒體都報導，厄文可能在自由市場啟動的第一時間，就選擇與籃網正式簽約，有了這位現年27歲的聯盟頂級控衛加盟，籃網在東區力拚出線的機會可說又提升不少。

不過厄文若加盟籃網，球隊現任一哥，同樣也主打控球位置的羅素，處境就顯得極為尷尬，這名年僅23歲的年輕好手本季打出「生涯年」表現，每場平均21.1分、3.9籃板、7助攻，更首度入選明星賽肯定，可說是籃網本季重返季後賽的最大功臣。

美國《CBS Sports》就報導指出，若厄文今夏選擇加盟籃網，那麼同樣為受限自由球員的羅素，很可能就將遭到籃網放棄不再續簽。

不過憑藉本季優異表現，羅素仍可能成為今夏自由市場的一尾大魚，包括溜馬、魔術及太陽都可能積極網羅這位後場明日之星，甚至包括具備一定薪資空間的爵士及獨行俠，都可能出手爭搶羅素。

▲若厄文轉戰籃網，羅素恐將離隊走人。（圖／達志影像／美聯社）