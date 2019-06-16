諾威斯基接班人確定　獨行俠表態將與波辛基斯續約

▲獨行俠在諾威斯基退役後，將以波辛基斯和唐西奇為主體建軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

因左膝前十字韌帶撕裂傷勢，本季持續復健全數報銷，「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)季中自尼克被交易至獨行俠後，儼然成為諾威斯基(Dirk Nowitzki)退役後最佳接班人。獨行俠教頭卡萊爾(Rick Carlisle)明確表示，「我們必須要與他續約，他與唐西奇(Luka Doncic)將會在聯盟打出名堂。」

身高7呎3吋的波辛基斯，在2017-18賽季遭遇左膝ACL撕裂傷勢後，本季雖陸續傳出可能回歸上陣，但最終即便被交易至獨行俠，仍舊整季高掛免戰牌。

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但獨行俠在諾威斯基退役之後，也確定將波辛基斯是為重點接班希望，總教練卡萊爾表示，「我很期待波辛基斯與唐西奇合作，這兩人在聯盟將會打出名堂！當你有一位221公分和203公分的搭檔，兩人的技術都非常出色，他們倆的擋拆合作將會非常棒。」

卡萊爾也強調，「我們必須續約波辛基斯，並為他在整個夏天制定完整的訓練計畫，我們要確保他能在季前訓練營時做好準備。」

至於波辛基斯則表示，「自己目前傷勢已經完全痊癒，也已經和卡萊爾談論了新的賽季，以及自己未來在球隊中需要承擔的角色。」

「卡萊爾向我展示了球隊將會圍繞我打造的一些戰術，我也告訴他我想在哪些方面變得更加出色。」波辛基斯如此說道。

卡萊爾也透露，「目前不會讓波辛基斯固定打任何位置，波辛基斯既能打4號也能打5號，球隊會根據對手陣型，在進攻時放他在4號位，防守則回到5號位置。」

「對於培養一位能投籃的7呎長人，我們有很多的成功經驗，波辛基斯與諾威斯基確實有一些相似之處，他們都是能投籃的長人，但波辛基斯目前的比賽方式和諾威斯基是大不相同。」卡萊爾說道。

▲獨行俠總教練卡萊爾強調希望與波辛基斯續約。（圖／達志影像／美聯社）