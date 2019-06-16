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快訊／AD真的重磅加盟湖人　將與詹皇夢幻連線

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▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一眉」戴維斯(左)，確定被交易至湖人，將與詹姆斯共組夢幻前場連線。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

湖人想要衝擊NBA總冠軍的決心，16日徹底引爆！根據美國媒體最新消息，湖人確定與鵜鶘達成交易，換來明星長人戴維斯(Anthony Davis)，將與詹姆斯(LeBron James)共組夢幻前場連線。但湖人為換來「一眉」也付出慘痛代價，送出包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格拉姆(Brandon Ingram)、哈特( Josh Hart)以及3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪第4順位。

謠傳多時的AD交易案，台灣時間16日終於成真，鵜鶘最終與湖人達成交易，湖人送出多名包括博爾、英格拉姆及哈特等潛力好手，另外還送上3個首輪選秀權，包括今年首輪第4順位，可以說徹底犧牲球隊未來，全押寶在詹姆斯與戴維斯的組合，力拚衝擊總冠軍。

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至於送走鎮隊之寶戴維斯的鵜鶘方面，今年選秀已經手握「狀元籤」情況下，現在又掌握第4順位，同時還獲得博爾、英格拉姆等潛力球星，對於鵜鶘來說已經將AD離隊的影響降至最低，未來球隊重建也將手握多位潛力新星籌碼，在此次交易案中並不吃虧。

戴維斯在剛剛結束的2018-19賽季，早早與鵜鶘球團鬧翻喊出「賣我」戲碼，季中就傳出湖人積極希望網羅戴維斯，但最終戴維斯並未遭到交易，且明星賽後甚至刻意遭球團冷凍，平均上場時間大幅縮水，但整季仍有場均25.9分、12籃板、3.9助攻及1.6抄截、2.4阻攻的全面數據。

湖人本季開高走低無緣季後賽，但在網羅超級球星戴維斯加盟後，他與天王球星詹姆斯的聯手，肯定是新賽季最大話題，甚至瞬間成為西區爭冠最大熱門，但紫金軍團為了爭取戴維斯而賠上球隊所有未來的「豪賭」是否真能如願，雖然在此交易案內保住了前場新星庫茲馬(Kyle Kuzma)，但後續球隊如何針對陣型持續補強，恐怕才是最大關鍵。

▲▼ 「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲「球哥」博爾在湖人僅待兩季，就將被交易至鵜鶘。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 戴維斯一眉鵜鶘詹姆斯湖人NBA交易籃球
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