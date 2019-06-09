運動雲

>

野獸動向仍未定　林志傑：還在考慮中

ETtoday運動雲

▲林志傑、田壘、陳盈駿。（圖／展逸國際企業提供）

▲林志傑目前動向仍未明朗。（圖／展逸國際企業提供）

記者杜奕君／綜合報導

「野獸」風采依舊霸氣十足！9日圓滿落幕的BE HEROES經典對決籃球賽，林志傑不僅拿下所屬「野獸戰隊」最高17分，比賽過程中更是頻頻上演強勢切入及三分美技，雖然最終不敵田壘的「少俠戰隊」，但林志傑舉手投足都是全場5500位球迷焦點，賽後被問及未來動向，林志傑依舊不鬆口，僅強調一切都在考慮中。

雖然已是37歲高齡，但林志傑9日在經典對決籃球賽依舊展現台灣籃壇頂尖球星身手，無論是突破切入，或是關鍵時刻的神準外線，都證明他仍是當今國內籃壇超級球星，也讓本季與CBA廣廈男籃約滿的他，究竟下一步動向為何，更加引發關注。

請繼續往下閱讀...

林志傑今日賽後再度被問及個人動向時表示，「其實就像之前說的，有消息就會告訴大家，但現在還沒消息，就是仍在考慮中。」

不過日前大陸媒體報導指出，上海男籃已經積極接觸林志傑，這也讓野獸下季續戰CBA的可能性又提升不少，特別是在目前國內籃壇仍呈現動盪不明局勢下，林志傑要在下個賽季就回到台灣效力的機率並不大，除非ABL寶島夢想家真能吸引林志傑加盟，否則林志傑或許短期內，仍會將選手舞台重心放在對岸的CBA職業聯賽。

▲林志傑仍想繼續打球。（圖／CFP）

▲林志傑下季是否續戰CBA聯賽，引發外界關注。（圖／CFP）

關鍵字： 林志傑田壘野獸少俠俠獸對決BE HEROES經典對決籃球賽籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

戴維斯回來了　經典賽頻爆扣禁區身手依舊

俠獸經典對決玩真的　田壘領勝火鍋猛蓋林志傑

不走「最後一舞」巡迴謝幕　卡特：退役就脫下球衣離開

NBA冠軍戰／力挺雷納德　多倫多市長：他競選我願辭職

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

中職／林智勝好心有好報　失投球轟出代打追平全壘打

日職／王柏融第3打席得點圈敲安　4局火腿1比0領先阪神

NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

讀者回應

﻿

最新新聞

1游霆崴5局失1分奪勝　富邦8比4獅

2張志豪再見安　兄弟7比6氣走桃猿

3呂冠鋐、李明哲連線　台南逆轉花蓮

4難忘布雷好廚藝　蘇元泰思念料理

5野獸動向未定　林志傑：還在考慮

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2索沙返韓首戰被打爆　吞3轟丟8分

3賈德納摔頭盔回彈打臉超尷尬

4林智勝好心有好報　轟出代打追平轟

5王柏融得點圈敲安　4局火腿1比0阪神

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366