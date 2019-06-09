野獸動向仍未定　林志傑：還在考慮中

▲林志傑目前動向仍未明朗。（圖／展逸國際企業提供）

記者杜奕君／綜合報導

「野獸」風采依舊霸氣十足！9日圓滿落幕的BE HEROES經典對決籃球賽，林志傑不僅拿下所屬「野獸戰隊」最高17分，比賽過程中更是頻頻上演強勢切入及三分美技，雖然最終不敵田壘的「少俠戰隊」，但林志傑舉手投足都是全場5500位球迷焦點，賽後被問及未來動向，林志傑依舊不鬆口，僅強調一切都在考慮中。

雖然已是37歲高齡，但林志傑9日在經典對決籃球賽依舊展現台灣籃壇頂尖球星身手，無論是突破切入，或是關鍵時刻的神準外線，都證明他仍是當今國內籃壇超級球星，也讓本季與CBA廣廈男籃約滿的他，究竟下一步動向為何，更加引發關注。

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林志傑今日賽後再度被問及個人動向時表示，「其實就像之前說的，有消息就會告訴大家，但現在還沒消息，就是仍在考慮中。」

不過日前大陸媒體報導指出，上海男籃已經積極接觸林志傑，這也讓野獸下季續戰CBA的可能性又提升不少，特別是在目前國內籃壇仍呈現動盪不明局勢下，林志傑要在下個賽季就回到台灣效力的機率並不大，除非ABL寶島夢想家真能吸引林志傑加盟，否則林志傑或許短期內，仍會將選手舞台重心放在對岸的CBA職業聯賽。

▲林志傑下季是否續戰CBA聯賽，引發外界關注。（圖／CFP）