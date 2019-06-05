AD未改變離隊決心！鵜鶘開始聽報價　尼克市場和潛力吸引他

▲戴維斯(右)離隊心意已決 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)和他的經紀人保羅(Rich Paul)近日與球隊籃球運營執行副總裁葛瑞芬(David Griffin)在洛城坐下面談。《The Athletic》報導「一眉哥」並未因為紐奧良抽到狀元籤，幾乎篤定可以簽下杜克怪物新人威廉森(Zion Williamson)改變離隊決心，鵜鶘已經開始聽取各隊的報價。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)指出，雖然鵜鶘新任籃球運營執行副總裁葛瑞芬與保羅的關係很不錯，葛瑞芬擔任騎士總管時，保羅旗下的騎士球員包括詹姆斯(LeBron James)、史密斯(J.R. Smith)和湯普森(Tristan Thompson)；但戴維斯想離開紐奧良的心意已決。

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▲鵜鶘一哥戴維斯(中)。（圖／達志影像／美聯社）

儘管鵜鶘抽中了狀元籤，沒有意外的話將會在21日的選秀會簽下被視為繼「詹皇」後，最具宰制力且能改變球隊命運的杜克怪物威廉森，但「一眉哥」離隊的決心並沒有因此動搖；查拉尼亞5日報導，鵜鶘已經開始聽取各隊報價。

聯盟高層人士一致認為，湖人、尼克、塞爾提克和籃網是4支最有本錢追逐戴維斯的隊伍，而「一眉哥」自己偏好的新東家則是湖人、尼克、公鹿和快艇。不過查拉尼亞認為公鹿和快艇難以提供合適的報價，「我覺得尼克的市場還有球隊的潛力非常吸引他。」

「我想當他加入新球隊，他將評估所有的要素。如果他去了湖人或尼克，當然最有可能會留隊。他想要確保自己處在好的文化和環境當中。」

▲鵜鶘一哥戴維斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）