NBA冠軍戰／小AI忍傷誓守護柯瑞　「這麼好的人卻被同輩嫉妒」

▲勇士柯瑞(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士老將伊古達拉(Andre Iguodala)忍著左小腿的傷勢，在總冠軍賽G2砍進致勝三分球；這位萌生退意的35歲老將表示，灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)是他堅持下去的動力，他誓言要捍衛「咖哩」的榮耀，更語出驚人地說，「我從來沒見過，一個這麼好的人卻被同輩抵制，因為他們非常嫉妒他擁有的一切。」

在總冠軍戰開打前，伊古達拉就曾對外表示，柯瑞是他繼續打球的原因，還笑稱自己是灣區一哥的保鑣，不希望其他人來煩「咖哩」。這位2015年總決賽MVP也以場上表現來捍衛當家王牌，儘管他在G1再次傷到左小腿，還在賽後接受MRI檢查，甚至有記者目擊他在休息室跛行，但他仍在G2先發上陣還砍進致勝三分彈，率隊扳回1勝。

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▲勇士伊古達拉。（圖／達志影像／美聯社）

賽後伊古達拉被問到，讓他帶傷堅持下去的動力為何，他表示自己是為了柯瑞拚戰，「我喜歡柯瑞，他是一個很棒的人，這是為何我喜歡打籃球，也是我繼續打球的唯一理由。」

伊古達拉說自己想捍衛柯瑞，「我從來沒見過，一個這麼好的人卻被同輩抵制，因為他們非常嫉妒他擁有的一切。我會盡我所能來保護他的榮耀，無論是場上還是場下。」

不過勇士在G2又傷了神射湯普森(Klay Thompson)和替補長人魯尼(Kevon Looney)，「浪花弟」左腿筋輕微拉傷，G3出戰成疑；魯尼則是鎖骨骨折，極有可能提前報銷，加上杜蘭特(Kevin Durant)遲遲未能歸隊，傷病問題成了勇士邁向3連霸之路的一大阻礙。

▲勇士柯瑞(左)。（圖／達志影像／美聯社）