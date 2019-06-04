NBA冠軍戰／超過1600萬加拿大人看過前2戰　雷納德膝傷恐舊傷引起

▲暴龍雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

來自北國的暴龍成軍24年首度打入總決賽，除了多倫多球迷為之瘋狂，整個加拿大都高度關注賽況。《美聯社》記者馬奧尼(Brian Mahoney)報導，大概35%、超過1600萬的加拿大人曾觀看今年總冠軍賽前2戰；G2在加國幾家主流媒體的平均收視人口更達430萬，成了加國史上最多人觀看的NBA比賽。

暴龍3周內4度刷新加拿大收視率紀錄，隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)報導，NBA總決賽G2在《TSN Sports》、《CTV2》和《RDS》等主流媒體上平均收視人口達430萬，成為加國史上最多人觀看的一場NBA賽事，巔峰觀看人數更超過1000萬人。

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《美聯社》記者馬奧尼則披露，有將近35%的加拿大人觀看了今年總決賽前兩戰，以目前加國3760萬的人口來計算，這意味著超過1600萬的加國人都看過本季的總冠軍賽。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍G1在自家旗開得勝，G2上半場一度也取得5分領先，無奈第3節被勇士打出18比0一波流，最終以5分飲恨，G3要換到甲骨文球場作客。暴龍能一路挺進總決賽，當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)扮演關鍵角色，他在東區冠軍賽G3開賽不久就傷到左膝，G4一度還拖著一條腿奮戰，所幸近4戰傷勢明顯好轉。

《The Athletic》披露，「可愛」的膝傷很可能是因為他上季遭逢右腿股四頭肌傷勢，導致他的左膝承受太多力量，不過這位2014年總決賽MVP不願對外談論傷情；美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則在播客節目上透露，雷納德正受到膝蓋肌腱炎困擾。

▲暴龍雷納德(左)。（圖／CFP）