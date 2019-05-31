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NBA冠軍戰／格林外線復甦甩罵名　聖堂射手總決賽三分76投39中

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▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「聖堂射手」格林(Danny Green)曾在2013年總決賽締造三分49投27中的紀錄，雖然後來被勇士神射柯瑞(Stephen Curry)打破，但「綠葉」化身關鍵射手的故事仍激勵不少人。一向很受球迷喜愛的格林，在東區冠軍賽完全失去外線準度，合計23投4中，遭受不少批評，所幸他在總冠軍戰G1重拾手感，三分球7投3中攻下11分。

暴龍第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)生子後一甩低迷狀態，東區冠軍賽第4戰到第6戰，他在三分外線合計17投14中；不過同一時間，換射手格林找不到準星，他從東冠G3到G6，出手15記三分僅命中1球，整個系列賽場均得分跌到3.5分，部分多倫多球迷開始喊出「讓格林坐板凳」的口號。

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▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍格林(中)。（圖／達志影像／美聯社）

不過曾在2013年總決賽砍進27顆三分球的他，在暴龍順利捧起東區冠軍盃，經過4天完整的休息調整後，在總冠軍賽G1找回了手感，開賽不到1分半鐘就砍進一記26呎外線；決勝節當勇士一度追到3分差時，他又與隊友一起澆熄衛冕軍的反撲，終場前7分32秒的三分球，更讓雙方差距一舉來到12分。

進入總決賽立刻進入狀態的格林，此役9投4中貢獻11分，三分球7投3中；他生涯參與13場總決賽，三分外線合計76投39中，命中率飆高到5成1，重新擦亮「聖堂射手」的招牌。他賽後表示，賽前就知道勇士會對當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)進行包夾，自己也受到「針對性」防守，但球隊其他人都挺身而出，「這場戰鬥是一場考驗，我們的年輕球員證明了自己。」

▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍格林聖堂射手雷納德勇士
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