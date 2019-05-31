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NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

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▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

成軍24年首度打入總冠軍戰的暴龍31日在主場面對衛冕軍勇士來犯，多倫多團隊單場命中率飆破5成，上半場就拉開10分領先，第二得分手西亞卡姆(Pascal Siakam)上演飆分秀，他單場以17投14中轟下32分、8籃板和5助攻，與砍下34分的灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)互別苗頭，率隊以118比109取得隊史總決賽首勝。

握有主場優勢的暴龍首節就開啟外線火力，在東區冠軍賽手感結凍的射手格林(Danny Green)、當家王牌雷納德、長人小賈索(Marc Gasol)和西亞卡姆(Pascal Siakam)攜手砍進5顆三分，一度拉開18比11、7分領先。

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不過勇士也不是省油的燈，一哥柯瑞單節砍進3顆三分球拿下全隊最高的11分，他的搭檔湯普森(Klay Thompson)還上演「戰斧式灌籃」，率隊拉出8比0反擊將比分反超為19比18。暴龍憑藉西亞卡姆首節最後1分01秒在左側45度角砍進一記外線，帶著25比21、4分領先進入次節。

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

儘管暴龍當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)前2節手感有些冰冷，7投2中只得8分，但灣區招牌柯瑞次節火力也受到限制，單節僅再添2分。上半場最後1分47秒，「可愛」從左側切到籃下硬是在「咖哩」面前拋進兩分並要到加罰，完成一記三分打，讓暴龍拉開52比45、7分領先。暴龍憑藉前2節逼近5成的團隊命中率，上半場打完拉開59比49、10分領先。

上半場暴龍「唯二」得分上雙的球員西亞卡姆第3節上演飆分秀，他不僅接到羅瑞(Kyle Lowry)從後場傳來的球，推進到禁區「輕輕一碰」助攻給雷納德，完成精彩的小組搭配，自己單節也連切帶投掃下14分，與此節重拾火力的勇士一哥柯瑞互別苗頭。「咖哩」單節灌了13分，讓暴龍持續保有雙位數領先。

勇士第3節最後3分56秒，靠著柯瑞連4罰命中，還有重要替補李文斯頓(Shaun Livingston)上籃得手，一波6比0攻勢將比數追到74比79；不過此節最後3分鐘，雷納德跳出來接管戰局，先是砍進一記外線，隨後又4度站上罰球線命中3球，並在最後33.6秒妙傳給人在左側45度角的「勇士舊將」麥考(Patrick McCaw)，麥考飆進一顆26呎外線，讓多倫多帶著88比81、7分領先進入決勝節。

生子後大爆發的暴龍替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)末節開局兩罰俱中，一度又拉開了9分差距。手感火燙的西亞卡姆持續飆分，開局3分鐘有一記高難度的打板二分球，找回外線火力的格林也砍進個人單場第3記外線，一度將比數改寫為100比88、12分差。

勇士不斷試圖將分差縮小到個位數，但暴龍總有人能挺身止血，從雷納德、小賈索再到范弗利特，都能適時站出來給予回應，終場以118比109取得隊史總決賽首勝。

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

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