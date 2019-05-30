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林書豪狂讚紐約球迷為尼克招攬KD　在最棒的城市成為最佳球員

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▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

即使「林來瘋」已經過了7年，在林書豪的心中，他最愛的還是紐約球迷，他說那段時光之所以特別，都是因為「大蘋果」的粉絲。「豪小子」被問到是否會推薦正在養傷的勇士巨星杜蘭特(Kevin Durant)轉戰尼克，毫不猶豫回答，「當然，在紐約成為最棒的球員，很多球員都有這樣的機會，這沒有問題。」

雖然林書豪掀起「林來瘋」後的夏天就被交易到火箭，僅為尼克效力了1季，但每當他回到麥迪遜花園廣場，都能看到紐約球迷穿著自己當年的17號球衣，依舊熱烈歡迎他。他在總決賽的賽前記者會接受《紐約郵報》訪問時，再次表達對紐約的愛，「我愛尼克球迷，我覺得那是我人生很特別的時刻，而很大的原因是因為這些球迷讓一切變得特別。」

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林書豪坦言，在紐約需要承受球迷的高度期待，但尼克的媒體還有工作人員都非常棒，「能夠認識他們，和他們聊天，這是很棒的經驗。當我回顧這些時光，我真的沒有任何負面的想法。」

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

當被問到是否會推薦杜蘭特改披尼克戰袍，林書豪毫不猶豫回應，「當然，在紐約成為最棒的球員，擁有很棒的團隊和氛圍，很多球員都有這樣的機會也去挑戰了，這沒有問題。」

杜蘭特今夏的動向一整季都是熱門話題，他的名字也不斷與尼克牽扯在一起。《The Athletic》先前曾找來NBA球員做調查，109位球員當中，有63.3%的人認為KD下季將改披尼克戰袍，但仍有2成的人認為這位連2屆總決賽MVP會留在勇士。

若是杜蘭特不執行2019-20賽季3150萬美金的球員選項，他就能到自由市場試水溫；雖然他過去2年都在跳脫合約後重新與勇士簽約，但今夏的情況很可能會不同，季初他與格林(Draymond Green)爆發內鬨更埋下不穩定因子。

▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）

▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）

關鍵字： NBA杜蘭特林書豪尼克勇士
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