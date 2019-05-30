2019總決賽平均票價飆破5千美金　小AI樂當柯瑞保鑣

▲勇士老將伊谷達拉表示柯瑞是自己繼續打球的原因 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連5年打進總決賽的衛冕軍勇士，今年的對手不再是過去4年由詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士，換成成軍24年首度捧起東區冠軍獎盃的暴龍，多倫多球迷為此陷入瘋狂，今年總冠軍賽平均票價也飆升到5000美金，遠超過2016年的2820美金。

NBA總決賽將在台灣時間31日開打，成軍24年的暴龍首度打入總決賽還擁有主場優勢，雖然美國《ESPN》21位專家當中只有2人看好暴龍奪冠，但預估灣區大軍能完成3連霸的19人當中有14位都認為這個系列賽會打到G6，顯見由2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)領軍的北國軍團仍舊不容小覷。

請繼續往下閱讀...

相較於勇士次輪碰上的聯盟得分王哈登(James Harden)，雷納德的身手更全面，他精準的中距離媲美喬丹(Michael Jordan)，得分手段多元，他的防守能力也是一流。「可愛」在今年季後賽繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，外帶1.6抄截，整體命中率高達5成1，三分命中率則是39%；過去40年僅有另一位球員曾締造如此的數據，那就是2016-17賽季的詹姆斯。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

除了攻防俱佳，雷納德在場上猶如「機器人」，強大的心理素質讓他能面不改色砍進壓哨絕殺，克服左膝傷勢拖著一條腿鏖戰了52分鐘；4年前當他還年僅22歲時，就獲頒總決賽MVP，如今的他更成熟全面，絕對是比哈登更令勇士害怕的超強對手。

今年總決賽終於不再是「勇騎」大戰，帶來了久違的新鮮感，多倫多球迷第一次見到熱愛的隊伍爭奪總冠軍，更是陷入瘋狂狀態，這些都反映在今年的總決賽平均票價上，目前平均票價已經飆升到5000美金，遠高於2016年的2820美金。

值得一提的是，連5季打入總決賽的勇士，無論是否能完成3連霸，今夏陣容都將有大變動，除了杜蘭特(Kevin Durant)極有可能離隊，重要的板凳戰將李文斯頓(Shaun Livingston)、伊谷達拉(Andre Iguodala)紛紛萌生退意。

曾獲2015年總決賽MVP的伊谷達拉30日受訪時表示，現在柯瑞就是他繼續打球的原因，他以兄弟來稱呼球隊一哥，並打趣說道，「我之前總會和別人開玩笑說，『你是誰？你們隊上超級球星的保鑣？』我經常跟他們開玩笑，但我現在知道我真的變成柯瑞的保鑣了，我不希望其他人來煩他。」

▲勇士老將伊谷達拉表示柯瑞是自己繼續打球的原因 。（圖／達志影像／美聯社）