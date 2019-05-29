林書豪鼓勵新鮮人享受每一刻　欲挑戰NBA「韌性」最重要

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA選秀會將在台灣時間6月21日登場，《The Undefeated》訪問了4位資深的暴龍球員，要他們給新鮮人一些建議，其中當年在選秀會落選的林書豪鼓勵懷抱籃球夢的年輕人要放慢腳步，享受每一刻，即使陷入了掙扎；他也強調「韌性」的重要。

林書豪是2010年的落選新秀，憑藉在夏季聯賽繳出亮眼表現，才得到進入NBA的機會，與勇士簽下2年合約，但他在2011年12月連續遭到勇士和火箭釋出，所幸獲得尼克隊的青睞，並在2011-12賽季上演「林來瘋」，一舉從默默無名的板凳球員成為全球知名的球星。

請繼續往下閱讀...

因為當初在選秀會落選，林書豪坦言這讓一切都變得很困難，「因為沒有人願意給我機會，就算我表現得比其他人好。為什麼？可能出自於各種原因，可能是因為我念哈佛、因為我的外表等等，可能有很多因素。」但他認為落選的人反而會更加專注，「很多孩子都沒有被選中，你必須堅強一點，這超越了技術和綜合測試，韌性真的很重要。」

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

林書豪的生涯並沒有因為掀起「林來瘋」而一帆風順，這9年的生涯換了8個東家，歷經不受教練信任、連續的重傷打擊，還有始終沒打出自己心中應有的表現，他學會了讓自己沉浸在旅程中，但心中懷抱著更大的藍圖。

「放慢腳步，享受每一個時刻，即使陷入了掙扎，因為你未來還會有很多掙扎的時刻。不管你正在經歷什麼，你要有一個自己想達到的目標，但請不要忘記自己現在的位置，去享受一切，因為時光飛逝。」

林書豪也提到，要確保自己身旁圍繞著益友，有助於做出正確決定，建立自己的生活，進而對自己的財務狀況、生活、時間分配和所做的事有責任感。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）