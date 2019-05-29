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柯爾讚湯神攻防傲視其他後衛　伊巴卡難忘西冠G6被他轟11顆三分

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▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連5年打進總決賽的勇士，今年的對手總算不一樣，換成首度奪得東區冠軍的暴龍，外界都將焦點放在柯瑞(Stephen Curry)與雷納德(Kawhi Leonard)的對決上，但灣區主帥柯爾(Steve Kerr)認為湯普森(Klay Thompson)也該獲得肯定，大讚「湯神」是今年季後賽中，聯盟最攻防俱佳的後衛。

湯普森本季首度進入年度最佳防守陣容，與禁區悍將格林(Draymond Green)一起進入第二隊；在杜蘭特(Kevin Durant)歸期未定之下，他有可能會被派去看守暴龍陣中最強大的得分手雷納德。

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勇士主帥柯爾給湯普森極高評價，「我認為Klay已經在季後賽證明，或許這可能會有點爭議，但在季後賽中，他是聯盟攻防最出色的後衛。你無法告訴我有其他人比他更出色，他在防守端要面對對手最強的球員，同時還要在進攻端打出高水準表現。」

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／路透）

▲勇士浪花兄弟。（圖／路透）

隨著季後賽進入最後階段，湯普森的狀態也越來越火燙，他的場均得分從首輪的17.3分，一路爬升到西區冠軍賽的場均21.5分；從杜蘭特傷退的那一戰開始，6戰合計砍了23顆三分球。

曾在2016年西區冠軍賽代表雷霆出戰勇士的暴龍禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)，難忘3年前在分區決賽G6目睹湯普森單場猛轟11顆三分球，刷新季後賽單場三分進球紀錄，他回想起來仍讚嘆地說，「從我開始在NBA打球到現在已經10年了，我從來沒看過像他在2016年G6的那種表現，要怎麼樣才能持續6分鐘都保持如此火燙的手感，我從來沒看過。」

▲暴龍第一替補控衛范弗利特、伊巴卡。（圖／路透）

▲暴龍伊巴卡。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士湯普森湯神柯爾伊巴卡暴龍
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