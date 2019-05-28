字母哥要增加中距離威脅　記取遭逆轉：下次我們會是晉級那隊

▲公鹿字母哥安戴托昆波(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季例行賽豪取60勝的公鹿，原本被看好能闖入總決賽，卻在主場2連勝後連輸了4場遭暴龍淘汰，一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也被批評打法單調，他在G6賽後一度被記者的提問惹毛離席；不過沉澱心情後，他坦言自己有太多需要學習，包括提升中距離的威脅性，如何破解對手的包夾等。

雖然「字母哥」在東區冠軍賽6戰有場均22.7分、13.5籃板和5.5助攻，外帶2.7火鍋的表現，仍有一定水準，但他在關鍵時刻的主宰力明顯不如暴龍當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)，只能看著公鹿連取2勝，士氣大好之下，連輸了4場被淘汰。

請繼續往下閱讀...

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

經過今年東區冠軍賽的洗禮，「字母哥」坦言他有太多需要學習，包括如何破解包夾、應對身體對抗等，不過他也在這個系列賽中感受到自己逐漸進步，變得更好，「或許我現在還不夠強大，但我感受到自己變強了，若是下季再碰到類似的狀況，我覺得我能執行地更好。」他還特別指出要讓自己的中距離更具威脅性。

「我了解到贏球需要付出的代價，我為自己的進步感到自豪，也從這個系列賽學到很多。」「字母哥」說他會繼續努力，精進自己的比賽，他也誓言，「當我再遇到類似的狀況，我們會成為繼續向前邁進的那支球隊。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波(右)。（圖／CFP）