雷納德5年前粉碎熱火3連霸美夢　進化後這次換擋在勇士面前

▲暴龍雷納德。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

5年前,當時年僅22歲的雷納德(Kawhi Leonard)奪得總決賽MVP,粉碎了熱火的3連霸美夢,成為聖城最寄予厚望的「未來領袖」,但誰也沒料到他去年會因為右腿股四頭肌傷勢與馬刺分道揚鑣;改披暴龍戰袍還未滿1年,僅用了18場季後賽就率隊登上總決賽舞台,這次他換要試圖阻止勇士的3連霸目標。

In 2014, a young Kawhi (22) won Finals MVP and kept the Heat from their third straight championship.



Five years later, he’s trying to stop another three-peat.



(via @NBATV)pic.twitter.com/9utH4TagOK