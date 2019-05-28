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雷納德5年前粉碎熱火3連霸美夢　進化後這次換擋在勇士面前

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▲暴龍雷納德、公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

5年前，當時年僅22歲的雷納德(Kawhi Leonard)奪得總決賽MVP，粉碎了熱火的3連霸美夢，成為聖城最寄予厚望的「未來領袖」，但誰也沒料到他去年會因為右腿股四頭肌傷勢與馬刺分道揚鑣；改披暴龍戰袍還未滿1年，僅用了18場季後賽就率隊登上總決賽舞台，這次他換要試圖阻止勇士的3連霸目標。

誰是暴龍史上最偉大的球星？在雷納德率隊捧起多倫多苦等24年的東區冠軍盃，搶下首張總決賽門票後，再次引起熱烈討論。轉戰多倫多還沒滿1年，「可愛」用18場季後賽就達到歷年來北國巨星無法達到的目標。

雷納德在次輪對七六人的搶七戰砍進壓哨絕殺，在東區冠軍賽G3拖著一條腿鏖戰了52分鐘，幫助球隊止住2連敗，在分區決賽G6還上演隔扣「字母哥」的美技。他在今年季後賽繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，外帶1.6抄截，整體命中率高達5成1，三分命中率則是39%；過去40年來僅有另一位球員曾締造如此的數據，那就是2016-17賽季的詹姆斯(LeBron James)。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

另外，雷納德在總決賽開打前已累計11場至少攻得30分的比賽，僅次於喬丹(Michael Jordan)(1989年13場、1990年12場)和歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)(1995年12場)。

不僅進攻端持續穩定輸出，雷納德的防守也十分出色，包括在次輪搶七守死巴特勒(Jimmy Butler)，東區冠軍G3開始更扛起看防公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的重任，有效限制這位年度MVP熱門人選之一。

值得一提的是，雷納德曾在2014年獲頒總決賽MVP，與傳奇前輩GDP連線攜手以4勝1敗阻斷了熱火的3連霸美夢，該季過後邁阿密的3巨頭也宣告解體；經過5年的成長淬鍊，「可愛」成了今年季後賽最閃耀的巨星，擋在尋求3連霸的勇士面前，而灣區軍團同樣面臨了5巨頭解體危機。

熱火總裁萊里，將為LCD連線尋找新助手。(圖／達志影像／美聯社)

▲熱火LCD連線曾挑戰3連霸失利。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA暴龍雷納德勇士
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