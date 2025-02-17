大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

▲大谷翔平代言華歌爾。（圖／華歌爾官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

全球知名服飾品牌華歌爾於17日發表與大谷翔平簽下重量級代言合約，繼鈴木一朗後再與棒球明星合作。

據日媒《Full Count》報導華歌爾在網站中發表大谷翔平參與的廣告與專訪影片，呈現三款不同版本的廣告，皆以大谷翔平的特寫鏡頭為主，與比賽場上截然不同的放鬆神情成為亮點。長達約50秒的版本中，大谷向粉絲傳達感謝之情，他說道：「支持我的粉絲、帶給我力量的夥伴與家人，這些都是我的支柱。因此，我才能一直保持自我，勇敢挑戰。」

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此外，在專訪影片中，大谷被問及「如何保持做自己」。對此，他回答：「與其說刻意讓自己『保持自我』，不如說能夠自然地處於這種狀態才是最理想的。我並不是特意要求自己時刻保持『自然』，而是希望自己能夠一直處於這種狀態。」

華歌爾方面表示，他們深受大谷在世界舞台上堅持做自己、勇於挑戰的精神所感動，最終促成這次的合作。值得注意的是，華歌爾於本月5日才舉辦了旗下運動機能服飾品牌「CW-X」的新品發表會，並邀請前西雅圖水手隊球星、現擔任會長特別補佐兼指導員的鈴木一朗（Ichiro Suzuki）出席。如今再度與大谷翔平攜手合作，讓棒球界的兩大傳奇球星接連登場，為品牌帶來更高關注度。

大谷才剛與NBA球星詹姆斯（LeBron James）、足球巨星梅西（Lionel Messi）共同出演知名音響品牌「Beats」的新廣告。除此之外，他還擁有保時捷（Porsche）、日本航空（JAL）、三菱UFJ銀行、精工（Seiko）、高絲（KOSÉ）、伊藤園、西川、Rapsodo、New Balance、Dip、日清製粉Wellna等眾多品牌贊助。根據美國運動經濟媒體《Sportico》的統計，去年全球運動員收入排行榜中，大谷的廣告與代言收入達到7000萬美元（約新台幣22億元），排名世界第4。

