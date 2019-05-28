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周董放話總決賽要坐林書豪旁邊　柯爾希望VV不要再生小孩

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▲林書豪開心捧起東區冠軍盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲林書豪開心捧起東區冠軍盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

雖然林書豪在東區決賽合計只打了5分鐘，他仍對見證暴龍奪得成軍24年以來首座分區冠軍金盃興奮不已，在個人IG上傳燦笑捧盃照，他的「台灣麻吉」周杰倫也在下面幽默留言，「冠軍賽我會去坐你旁邊」。

苦等了24年，暴龍終於在東區稱王，入隊還不滿一年的前馬刺基石雷納德(Kawhi Leonard)，率隊奪下北境王國歷代當家球星卡特(Vince Carter)、波許(Chris Bosh)等人都沒能捧起的東區冠軍，無論隊友是否「給力」，「可愛」始終維持如機器人般穩定而高效的表現，18場季後賽，場均能攻得31.2分、8.8籃板和3.8助攻。

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▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

在季末失去主帥信任的林書豪，雖然只有球隊大幅領先或落後才會被喊到名字，東區冠軍賽6戰合計只打了5分鐘，但他仍相當投入比賽，在休息室捧著分區冠軍盃拍照留念，對於能首度闖入總決賽興奮不已；他的「台灣好友」天王周杰倫也跑到他的貼文下留言，「冠軍賽我會去坐你旁邊」，加上3個吐舌頭的鬼臉表情符號。

不過在暴龍第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)迎接兒子誕生後大爆發，3戰共砍了48分，三分球更是17投14中之下，林書豪恐更難獲得上場時間。突然擺脫低潮的范弗利特也引起勇士主帥柯爾(Steve Kerr)的關注，「顯然他在小孩誕生後完全翻轉了自己狀態，希望在總決賽期間，他不會再有其他小孩出生。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波；暴龍雷納德、范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪范弗利特柯爾勇士
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