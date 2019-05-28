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KD確定缺席G1　柯瑞有望總決賽MVP？自曝最愛多倫多的糖果

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士連5年打進總決賽，今年首度沒有主場優勢，前2戰將到多倫多作客，右小腿受傷的杜蘭特(Kevin Durant)確定缺席G1，明星長人卡森斯(DeMarcus Cousins)則是出戰成疑；若KD持續高掛免戰牌，過去5戰繳出場均35.8分、7.6籃板和6.6助攻的灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)，奪得個人首座總決賽MVP的機率將大增。

勇士在西區準決賽G5折損了杜蘭特，當時巴克利(Charles Barkley)曾公開「唱衰」勇士，「沒有KD他們贏不了火箭，他們也不可能打敗拓荒者或金塊。」但他很快就被灣區一哥柯瑞打臉，「咖哩」在分區準決賽G6下半場猛飆33分收拾火箭，並在西區冠軍賽再現年度MVP身手，4戰繳出場均36.5分、8.3籃板和7.3助攻，率隊橫掃拓荒者。

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杜蘭特何時才能復出，目前還是未知數，灣區主帥柯爾(Steve Kerr)在周一(當地時間)球隊訓練結束後表示，KD將不會出戰總決賽G1，「我想我們已經公布過這件事了，我們會繼續觀察後續的狀況。總決賽每場比賽之間都有好幾天的休息時間，這對我們有幫助。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

目前也不確定杜蘭特G1是否會隨隊，柯爾還透露，這位2屆總決賽MVP還未能回到場上與隊友一起訓練，「如果他做了任何訓練，那都是非常輕量的。」而在季後賽第2戰開賽不久就為了救球傷到左大腿股四頭肌的「表弟」，則被列入出戰存疑名單，不過他已經休養將近1個半月，就算回歸也需要時間找回節奏。

柯爾直言，「大個子球員總是需要更長的時間來找尋節奏，但現在比賽的速度太快了，如果現在是例行賽，事情就很簡單，讓他回歸先發陣容，給他上場時間找回狀態和節奏，但接下來我們要迎戰的是總決賽G1。」

不過5巨頭少了2位的勇士，依舊在一哥柯瑞、後場神射湯普森(Klay Thompson)、防守悍將格林(Draymond Green)打出高水準表現下，沒有任何懸念取得總決賽門票，在KD受傷後持續繳出MVP等級數據的「咖哩」，有機會挑戰個人首座總決賽MVP獎盃。

雖然這是5年來，灣區大軍首度在總決賽沒有主場優勢，但柯瑞顯得老神在在，他表示多倫多有很棒的糖果，「有一個糖果品牌叫做Maynard，每次我去那裡都會買一些來囤貨。」「咖哩」的老爸曾在1999-2002年效力暴龍，因此他對這座城市也不陌生。

▲勇士杜蘭特、卡森斯。（圖／CFP）

▲杜蘭特(右)和卡森斯(左)歸期都未定。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特柯瑞
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