生子後范弗利特3戰三分17投14中　Drake又幫納斯按摩

▲暴龍范弗利特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍成軍24年以來首度打入總決賽，除了當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)繳出如「機器人」般穩定高效的表現，進入季後賽陷入空前低潮的第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)在迎接兒子誕生後，連3戰爆發，總共砍了48分，三分球更是17投14中；看著球隊寫下歷史，他賽後開心表示這是一段精彩的故事。

Another Drake-Nurse massage? Kawhi not. pic.twitter.com/ynF5ri0Ux6 請繼續往下閱讀... 2019年5月26日

過去一周范弗利特因為兒子出生，得一面照顧新生的寶寶，一面備戰東區冠軍賽，神奇的是，分區決賽前3戰合計20投僅4中的他，連3戰大爆發，共出手25次命中17球，在三分外線更是17投14中，為暴龍從板凳帶來火力，是他們能搶下隊史首張總決賽門票的功臣之一。

范弗利特從被多倫多球迷罵到臭頭的「戰犯」，變成了幫助球隊捧起東區冠軍金盃的功臣之一，他賽後開心表示，「這是一段精彩的故事，這支球隊從成軍開始經歷的一切，還有在籃球方面的成長，能夠打入總決賽，還有機會能贏得總冠軍是一段很棒的故事。」

除了暴龍球員為創造歷史興奮不已，苦等這座分區冠軍盃24年的多倫多球迷更是陷入瘋狂，暴龍的全球形象大使饒舌歌手Drake在場邊大肆慶祝，不僅擁抱球隊主帥納斯(Nick Nurse)，又替對方按摩了肩膀；他先前在G4就曾跑去幫納斯按摩，讓公鹿主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)非常不開心，痛批球迷怎麼可以跑進場，他的行為明顯越界。

▲暴龍范弗利特。（圖／路透社）