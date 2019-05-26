林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽　坐板凳讚暴龍隊友是戰士

▲林書豪開心捧起東區冠軍盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

未能贏得暴龍主帥納斯(Nick Nurse)信任的林書豪，在東區冠軍賽總共只「亮相」5分鐘，不過在球隊奪得隊史首座東區冠軍獎盃時，他仍開心燦笑，在個人IG上傳捧盃照，感謝瘋狂的多倫多球迷，他開車離開球場經過的道路全被粉絲擠得水洩不通，他也大讚暴龍隊友都是鬥士。

This is what history looks like. pic.twitter.com/oyiotm9Kz9 請繼續往下閱讀... 2019年5月26日

林書豪去年夏天被交易到進入重建黑暗期的老鷹，憑藉從板凳打出高效表現，獲得東區強權暴龍的青睞，在今年2月中成為多倫多的一員；可惜的是，他並沒有把握陣中第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)左手大拇指受傷期間發揮，沒能擠進季後賽固定輪替名單，多數時間只能在板凳上當啦啦隊。

這位擁有9年資歷的台裔控衛首輪出賽3場共打了13分鐘，次輪減少到8分鐘，進入攸關總決賽門票的東區冠軍賽，他更只有G2和G4得到上場機會，合計僅出賽5分鐘，不過他仍相當投入比賽，繼續等待自己的名字被喊到。暴龍最終在G6以100比94力克公鹿闖入成軍24年來首次的總決賽，「豪小子」開心迎接歷史性的一刻，這也將是他生涯首度進入總冠軍賽。

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪賽後和幾位板凳上的夥伴米克斯(Jodie Meeks)、米勒(Malcolm Miller)和莫爾蘭(Eric Moreland)一起笑開懷歡呼，「我們打進總決賽了！」他也在個人IG上傳自己開心捧著東區冠軍盃的照片，感謝上帝還有瘋狂的球迷，「這支球隊充滿戰士！」

除了多倫多主場擠滿球迷，場外也聚集了大批粉絲齊聲為暴龍助威，林書豪開車離開球場的路上，特地拍下這些熱情球迷的身影。暴龍接下來將有完整的4天休息時間，31日將在主場面對來犯的衛冕軍勇士，不過在替補控衛范弗利特近3戰狀態神勇狂轟48分之下，「豪小子」恐更難有上場時間。

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）