林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽　坐板凳讚暴龍隊友是戰士

▲林書豪開心捧起東區冠軍盃。(圖/翻攝自IG/jlin7)

記者游郁香/綜合報導

未能贏得暴龍主帥納斯(Nick Nurse)信任的林書豪,在東區冠軍賽總共只「亮相」5分鐘,不過在球隊奪得隊史首座東區冠軍獎盃時,他仍開心燦笑,在個人IG上傳捧盃照,感謝瘋狂的多倫多球迷,他開車離開球場經過的道路全被粉絲擠得水洩不通,他也大讚暴龍隊友都是鬥士。

This is what history looks like. pic.twitter.com/oyiotm9Kz9