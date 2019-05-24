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雷納德享受東冠高壓競爭　巴克利斷言「暴龍G6沒贏就完蛋」

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍在東區冠軍賽連輸2場後谷底反彈，當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)雖在G3開賽不久就傷到左膝，但他連3戰帶傷拚戰，在關鍵的G5飆出35分、9助攻和7籃板，率隊反以3勝2敗聽牌，僅差1勝就能打入總決賽；不過巴克利(Charles Barkley)預言若是暴龍G6無法終結對手，G7再到公鹿主場作客恐怕凶多吉少。

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上季因右腿股四頭肌傷勢整季僅打了9場的雷納德，本季轉戰多倫多後受到「嚴密保護」，例行賽休了22場；不過進入季後賽，他完全一夫當關，尤其是次輪對七六人，他的場均得分飆高到34.7分，還在搶七生死戰砍進壓哨二分絕殺。東區冠軍賽5戰，他的場均得分也來到30.4分，且還是在G3開賽不久就傷到左膝的情況下。

雷納德G3帶傷鏖戰到2度延長，G4可說是拖著一條腿奮戰，跑動很明顯不順暢，所幸他的傷勢在G5明顯好轉，單場出手次數從前一場的13次回升到25次，三分球8投5中，繳出35分、9助攻和7籃板，並主宰了決勝節的戰局，率隊以105比99取得3勝2敗聽牌。

▲暴龍雷納德、公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德(左)。（圖／CFP）

賽後暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)再次誇讚雷納德是季後賽舞台上的超級巨星，「可愛」則淡定地說，「我不害怕這種時刻，我很享受在其中，這就是我去年夏天努力的目標。」他認為自己得分與否不重要，重要的是要打出侵略性來幫助球隊。

暴龍如今僅差1勝就能搶下總決賽門票，不過巴克利認為他們得傾盡全力在G6取勝晉級，「讓我來告訴你，如果暴龍贏不了G6，再回到密爾瓦基，他們要贏下G7的可能性很低。對暴龍來說，G6就是搶七大戰，他們必須拚盡全力，因為他們不可能在密爾瓦基贏得G7。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波；暴龍雷納德、范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛巴克利

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