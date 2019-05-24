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哈登字母哥全票入選年度第一隊　詹皇入第三隊中斷連11年紀錄

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▲火箭哈登、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲火箭哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方24日公布年度最佳陣容，火箭一哥哈登(James Harden)和公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全票入選年度第一隊，過去連11季獲選年度第一隊的聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)本季則跌到第三隊，過去他共12度進入第一隊、2度被選進第二隊。

本季例行賽繳出場均36.1分、7.5助攻和6.6籃板的哈登，打出有望衛冕年度MVP的威猛表現，他與體能勁爆的全能長人「字母哥」皆獲得100張第一陣容選票，以全票進入年度第一隊；勇士當家招牌柯瑞(Stephen Curry)則得到91張第一陣容選票，9張第二陣容選票，以總分482分名列第3。

另外兩位獲選本季年度第一隊的球星是雷霆二哥喬治(Paul George)和打出生涯年的金塊明星中鋒約基奇(Nikola Jokic)。值得一提的是，「字母哥」和喬治同時也是昨日公布的年度防守第一隊成員，兩人攻防的表現都獲最高肯定。

入選本季年度第二隊的球星則分別是七六人當家長人恩比德(Joel Embiid)、勇士巨星杜蘭特(Kevin Durant)、拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、暴龍最強得分手雷納德(Kawhi Leonard)和綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)；其中「大帝」和「可愛」也是年度防守第二隊成員。

從2007-08到2017-18賽季連11季進入年度第一隊的聯盟頭牌詹姆斯，本季受鼠蹊部傷勢影響，一度連休了17場，復出後湖人又很快失去了重返季後賽的機會，他因而提前「關機」，整季僅打了55場，本季跌到了年度第三隊，連11年獲選第一隊的紀錄因而遭終結。

除了詹姆斯之外，本季年度第三隊其他4位球星是雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)、季後賽曾拖著一條腿奮戰的活塞「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)、爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)和黃蜂後場領袖沃克(Kemba Walker)。

▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登字母哥湖人詹姆斯詹皇柯瑞勇士

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