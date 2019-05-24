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未入最佳陣容損失3100萬美金　湯神翻白眼：這麼多後衛比我強？

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▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灣區神射湯普森(Klay Thompson)並未入選本季的年度最佳陣容，因而失去今夏與勇士簽訂5年2.21億美金「超級頂薪」的資格，被記者告知自己落選時，他顯得有些驚訝，先是皺眉隨後還翻了白眼。雖然他保持風度表示尊重其他入選的球員，但忍不住反問道，「聯盟真的有那麼多比我強的後衛？我不覺得。」

湯普森前一天才達成季初為自己設立的目標，8年生涯首度進入年度最佳防守陣容，成為年度防守第二隊的一員，但今日公布的年度最佳陣容卻不見他的名字，他受訪時被記者告知此消息有些吃驚，「噢，我沒入選？結果已經出來了？」

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「浪花弟」的搭檔、勇士招牌柯瑞(Stephen Curry)和火箭一哥哈登(James Harden)沒有意外進入年度第一隊；拓荒者主控里拉德(Damian Lillard)和綠衫軍後場指揮官厄文(Kyrie Irving)則入選年度第二隊；年度第三隊的兩名後衛分別是總分178分的雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)，和51分「低空飛過」的黃蜂明星後衛沃克(Kemba Walker)。

▲勇士柯瑞、湯普森、杜蘭特；火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲勇士湯普森。（圖／路透）

湯普森則僅得到3張第二陣容選票和18張第三陣容選票，總分27分落選；對於這樣的票選結果，「浪花弟」顯然不太開心，先是皺眉隨後還翻了白眼，「我尊重其他入選的球員，但要連5年打入總決賽，這不只需要幾位年度最佳陣容的球員，而是史上最佳的陣容。但無論如何，比起進入年度第三隊，我寧願贏得總冠軍。」

這位灣區神射也因此錯失了能與勇士簽訂5年2.21億美金「超級頂薪」的資格，他今夏最多「只能」得到5年1.9億美金的合約，等於因為這個票選結果損失了將近3100萬美金。

被問到這件事是否讓他心煩，湯普森直言，「沒錯，但事實就是這樣，我無法控制。聯盟真的有那麼多比我強的後衛？我不覺得，這也是為何我們現在還繼續在場上打球。」

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／路透）

▲勇士湯普森。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士湯普森浪花弟湯神

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