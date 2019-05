未入最佳陣容損失3100萬美金　湯神翻白眼：這麼多後衛比我強？

▲勇士湯普森。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

灣區神射湯普森(Klay Thompson)並未入選本季的年度最佳陣容,因而失去今夏與勇士簽訂5年2.21億美金「超級頂薪」的資格,被記者告知自己落選時,他顯得有些驚訝,先是皺眉隨後還翻了白眼。雖然他保持風度表示尊重其他入選的球員,但忍不住反問道,「聯盟真的有那麼多比我強的後衛?我不覺得。」

湯普森前一天才達成季初為自己設立的目標,8年生涯首度進入年度最佳防守陣容,成為年度防守第二隊的一員,但今日公布的年度最佳陣容卻不見他的名字,他受訪時被記者告知此消息有些吃驚,「噢,我沒入選?結果已經出來了?」

Klay Thompson learns he didn’t make All-NBA (“Oh I didn’t?”) and is clearly a little ticked (it affects his next contract): “When you go to five straight Finals, it takes more than a couple All-NBA guys...Do I think there are that many guards better than me? No.” pic.twitter.com/bW5DiBavo1