素人模仿柯瑞「超忙滿場飛」無球跑動　柯爾認證：我們有這戰術

▲勇士柯瑞 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)不僅能命中超乎常理的三分球，他的無球跑動也如一門藝術，就有球迷在個人推特上傳一段49秒影片，模仿「咖哩」極為隨性的傳球，以及滿場飛奔甚至鑽到板凳下方，還把防守者鎖在門外，再到外線做假動作晃飛對手，出手砍三分，灣區主帥柯爾(Steve Kerr)親自轉發認證確實有這戰術。

This is really what it’s like trying to stay with Steph



(via @maxisnicee)pic.twitter.com/fDsyoI8E5Z 請繼續往下閱讀... 2019年5月21日

一名推特帳號為@maxisnicee的網友，近日上傳了一段模仿灣區神射柯瑞無球跑動的影片，影片中的「假咖哩」過半場後就迅速送出「no looking pass」，不僅從右側底角跑到左側，甚至還鑽到板凳下，就算沒有持球仍滿場飛奔，讓防守他的「假里拉德(Damian Lillard)」疲於奔命，對方一度還被鎖在門外，在三分外線被假動作騙倒。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

這段影片凸顯了柯瑞無球跑動的特色，在網路上瘋傳，不僅美國媒體《ESPN》、《Bleacher Report》、《NBC體育》紛紛轉發，連勇士主帥柯爾都親自認證，轉貼到自己的推特，「喔，是的，我們常常跑這個戰術，我們稱之為『fist side』。」

柯瑞的打法為聯盟帶來「革命」，例如他常在32到34呎的距離出手，那些不合理的出手選擇到他的手上都變得令人習以為常，柯爾本季曾直言，「我甚至不會為了他在這麼遠的地方投籃而生氣。你有一個能在40呎投籃的球員，你在場邊只能說，『好球，幹得好』，你來解釋一下這是怎麼回事吧，我們從未見過這種事。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）