素人模仿柯瑞「超忙滿場飛」無球跑動　柯爾認證：我們有這戰術

▲勇士柯瑞 。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)不僅能命中超乎常理的三分球,他的無球跑動也如一門藝術,就有球迷在個人推特上傳一段49秒影片,模仿「咖哩」極為隨性的傳球,以及滿場飛奔甚至鑽到板凳下方,還把防守者鎖在門外,再到外線做假動作晃飛對手,出手砍三分,灣區主帥柯爾(Steve Kerr)親自轉發認證確實有這戰術。

This is really what it’s like trying to stay with Steph



(via @maxisnicee)pic.twitter.com/fDsyoI8E5Z