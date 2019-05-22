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雷納德拖著一條腿隔扣字母哥　「可愛」不談傷勢要創造翻盤歷史

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德隔扣字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍頭號得分手雷納德(Kawhi Leonard)在東區冠軍賽G3一次上籃落地後傷到左膝，他帶傷鏖戰了52分鐘率隊驚險取勝，他幾乎是拖著一條腿出戰G4，但他第3節開局仍隔著「字母哥」扣籃，單場以13投6中攻下19分、7籃板；他賽後強調自己傷勢無礙，「我會繼續戰鬥，我們有機會能創造歷史。」

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雷納德今年季後賽已10度單場得分突破30大關，次輪還有2戰飆破40分，更在搶七生死戰砍進絕殺二分球，率隊挺進睽違3年的分區冠軍賽。但在暴龍其他隊友輪流熄火之下，「可愛」顯得孤立無援，前役他開賽不久就傷到左膝，仍奮戰了52分鐘，在2度延長2度上演爆扣率隊以6分差扳回1勝。

被球迷戲稱如「機器人」的雷納德G4拖著一條腿苦撐，李溫柏格(Josh Lewenberg)在推特上寫道，「Kawhi現在移動起來比較像72歲而不是27歲，他很明顯受傷了。」

▲暴龍羅瑞、雷納德；公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雖然「可愛」上半場僅拿5分，但他第3節開局以不太流暢的腳步殺到禁區，隔著公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上演單手爆扣，落地後他似乎再次感到不適，仍面無表情繼續拚戰，單節掃下11分，終場他以13投6中攻得19分、7籃板和1助攻，外帶2火鍋、4抄截。

暴龍則在板凳群爆發狂轟48分之下，以120比102大勝公鹿將系列賽扳成2勝2敗。賽後被問到身體狀況，雷納德淡定表示自己不會找任何藉口，「我感覺很好，我會繼續戰鬥，我們有機會能創造歷史。」

原本0勝2敗落後的暴龍，如今有望在G5搶奪聽牌優勢；值得一提的是，多倫多悍將伊巴卡(Serge Ibaka)曾在2012年的西區決賽代表雷霆出戰馬刺，當年雷霆就是2連敗後連取4勝逆轉晉級，當時效力黑衫軍的雷納德和格林(Danny Green)都是被翻盤的苦主，因此「可愛」笑說不喜歡伊巴卡和暴龍隊友說2012年的「逆轉」故事。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛

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