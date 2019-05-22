可愛熄火！羅瑞挺身砍18分　暴龍板凳殺出半場10分領先公鹿

▲雷納德熄火換羅瑞挺身而出。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍在東區冠軍賽G3扳回了1勝，22日繼續在主場面對公鹿，儘管當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)受左腿傷勢影響，上半場僅拿5分，但前役提前犯滿的主控羅瑞(Kyle Lowry)挺身砍了18分，加上剛果鍋王伊巴卡(Serge Ibaka)與鮑威爾(Norman Powell)從板凳殺出挹注了22分，次節打完取得65比55、10分領先。

前一場在末節中段就提前犯滿離場，只能在板凳上看隊友鏖戰到2度延長的暴龍主控羅瑞，首節就展現強烈的攻擊企圖心，包辦了球隊前15分當中的10分，單節5投4中攻下12分；與首節砍下11分、5籃板的公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)互別苗頭。

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兩隊首節命中率都很高，公鹿22投12中，命中率達到5成71；暴龍則是21投10中接近5成，且在三分外線12投6中，取得32比31、1分些微領先。

在東區冠軍賽G3一次上籃落地後傷到左膝的雷納德，此役依舊負責看防公鹿一哥，似乎受到傷勢影響，他首節4投僅1中拿3分，不過暴龍靠著兩位替補伊巴卡、鮑威爾次節開局攜手開火，率隊拉出一波9比0攻勢，伊巴卡雙手把球塞進籃框，將領先分數擴大到10分。

「字母哥」次節熄火僅再添3分，公鹿全隊的命中率也明顯下滑，得分集中在米德爾頓(Khris Middleton)身上，他單節灌進13分，暴龍的替補則打出強勢表現，伊巴卡與鮑威爾上半場合計攻下22分，加上主控羅瑞也飆出全場最高的18分、4助攻和2籃板，暴龍拉開65比55、10分領先。

▲伊巴卡(右)從板凳殺出。（圖／達志影像／美聯社）