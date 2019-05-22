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范弗利特6投5中拿13分甩罵名　兒子出生給他克服低潮的力量

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▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍范弗利特(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍在東區冠軍賽G3、G4連追2勝，讓系列賽回到原點，板凳群在G4同場爆發合計掃下48分，其中季後賽陷入嚴重低潮的替補控衛范佛利特(Fred VanVleet)終於找回準星，他單場6投5中砍下13分，三分球3投全部命中；賽後他將自己能谷底反彈歸功於昨日誕生的兒子帶來力量。

自2016-17賽季來到暴龍，范弗利特的場均上場時間逐年遞增，從場均7.9分鐘提升到本季的27.5分鐘，本季例行賽他也有場均11分、4.8助攻和2.6籃板的表現，為多倫多第2陣容帶來穩定的火力輸出；但進入季後賽，他陷入空前低潮，首輪5戰場均7.2分，次輪7戰場均2分，東區決賽前3戰場均3.3分，完全無法替先發分擔得分重任。

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不過主帥納斯(Nick Nurse)仍堅持給范弗利特大量的上場時間，東區冠軍賽G3在主控羅瑞(Kyle Lowry)末節還剩6分12秒就6犯畢業之下，范弗利特的上場時間來到今年季後賽新高的31分鐘，但他整場11投1中只命中一顆三分球，賽後傳出他的左眼角受傷，暴龍迷紛紛「許願」讓他休戰1場。

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

成為眾矢之的的范弗利特，總算在G4以場上表現回報主帥的信任，他在首節最後2分57秒替補上陣後，首次出手就在三分外線並順利命中，整場6投5中貢獻13分、6助攻，外帶1抄截，這是繼首輪G1他攻下14分後，今年季後賽第2度單場得分上雙，打出3個系列賽以來的最佳表現。

范弗利特賽後透露，昨日出生的兒子帶給他扭轉頹勢的力量，「我對自己有更多的期待，無法打出應有的水準真的很難熬，被一些不同的原因所困擾，但並沒有人關心這些，這就是我現在的處境，因此我要繼續保持專注，繼續努力。」

這位3年級控衛很感謝教練和隊友沒對他失去信心，「我沒有被冰在板凳上，隊友還是把球傳給我，大家還是給我支持，這是最重要的。」

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍范弗利特(中)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍范佛利特納斯

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