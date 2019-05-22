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暴龍板凳轟48分血洗公鹿平戰局　范弗利特復活！林書豪登場挨鍋

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▲▼暴龍雷納德、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍板凳群本季表現起伏不定常為人詬病，獲得大量上場時間卻不斷打鐵的替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)更是被罵到臭頭，不過他在東區冠軍賽G4復活，以6投5中拿下13分、6助攻，與其他兩位替補合砍48分，讓拖著一條腿苦撐的雷納德(Kawhi Leonard)能稍微喘息；暴龍終場在羅瑞(Kyle Lowry)飆出25分帶領下，以120比102將系列賽扳成2勝2敗。

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暴龍季後賽十分仰賴的兩大得分手雷納德與西亞卡姆(Pascal Siakam)此役上半場合計只有7分進帳，但前役提前犯滿的主控羅瑞前2節挺身砍了18分，首節就展現強烈的攻擊企圖心，包辦了球隊前15分當中的10分，本季表現起伏不定的板凳群也繳出高效表現。

剛果鍋王伊巴卡(Serge Ibaka)、前役貢獻19分的鮑威爾(Norman Powell)次節開局攜手開火，率隊拉出一波9比0攻勢，將領先分數擴大到10分，兩人上半場共拿下22分，加上暴龍次節有效限制「字母哥」的得分，讓首節就攻下11分的公鹿一哥，次節僅再添3分，多倫多取得65比55、10分領先。

▲▼暴龍雷納德、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德(中)。（圖／達志影像／美聯社）

上半場僅得5分的雷納德，第3節面對「字母哥」的防守硬是扣進兩分，落地後他的左腳似乎再次感到不適，不過他仍把握住加罰，完成三分打，隨後西亞卡姆接到羅瑞輕輕拋起的球，放進兩分並要到加罰，也來了一記三分打，暴龍開局一度將分差擴大到14分。

「可愛」拖著一條腿單節掃了11分，從板凳崛起的鮑威爾也在第3節最後3分35秒連砍2顆三分球，雖然暴龍兩位先發主將西亞卡姆和格林(Danny Green)皆累積4犯陷入犯規麻煩，但多倫多仍持續保持雙位數領先，帶著94比81、13分領先進入決勝節。

暴龍末節繼續拉大分差，過去3戰合計出手20次僅得10分的替補控衛范弗利特延續上半場3投2中的手感，開局前4分鐘就連下7分，切到籃下放進兩分，還砍進一顆25呎三分球，暴龍一度將比數改寫為104比84、20分差，林書豪也在最後2分08秒來到場上，但出手被賞了一鍋，沒有分數進帳。

暴龍終場在全隊6人得分上雙之下，以120比102大勝，羅瑞攻下25分、6助攻和5籃板；雷納德砍下19分、7籃板；鮑威爾從板凳挹注18分；伊巴卡貢獻17分、13籃板；小賈索也是17分進帳；范弗利特拿下13分、6助攻。公鹿以米德爾頓飆出30分最高；「字母哥」繳出25分、10籃板和5助攻，外帶3火鍋。

▲暴龍羅瑞、雷納德；公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德林書豪公鹿安戴托昆波字母哥

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