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大谷連4年奪最佳DH獎續寫傳奇！老爹後第一人

▲▼ 大谷翔平 。（圖／截自道奇X）

▲大谷翔平 。（圖／截自道奇X）

記者王真魚／綜合報導

道奇「二刀流」球星大谷翔平連續第四年獲得「馬丁尼茲最佳指定打擊獎」（Edgar Martinez Outstanding DH Award），他也是史上第二位能連續四年以上獲此殊榮的球員，僅次於名人堂球星「大老爹」歐提茲在2003-2007年連續五年獲獎的紀錄。

大谷今年雖因第二次手肘韌帶重建手術而專注打擊，卻繳出生涯最佳成績。他成為大聯盟史上首位達成「50轟50盜」的球員，其中一場對馬林魚的比賽，他更轟出三支全壘打，完成單場六支安打的驚人表現。

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本季雖然只能擔任指定打擊而無法投球，大谷仍以9.2的WAR數值領先國聯。他在多項打擊數據都居聯盟之冠，包括得分（134分）、全壘打（54支）、打點（130分）、上壘率（.390）、長打率（.646）和OPS（1.036）。

他不只入圍國聯年度MVP，更已收下生涯第三座銀棒獎。自2018年來到大聯盟以來，他就是聯盟最出色的打者之一，而2024年更締造個人最佳成績

進入2024年賽季，大谷可說是大聯盟最受關注的球員。他在休賽季與道奇隊簽下北美運動史上最大合約——10年7億美元。在眾所矚目下，這位日本巨星不負期待，季後獲獎連連。

以目前氣勢，大谷很可能拿下生涯第三座、也是連續第二座MVP。若成功，他將創下多項紀錄：成為首位以指定打擊手為主要位置奪得MVP的選手，也將繼羅賓森之後，成為第二位在美、國聯都獲此殊榮的球員。今天第四度獲得馬丁尼茲獎，讓他離這些紀錄又更近一步。

關鍵字： 大谷翔平道奇馬丁尼茲獎MVP指定打擊

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