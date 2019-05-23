《紐時》名記曝KD去快艇機率追上尼克　經紀人：百分百未決定

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

近來陸續有報導指出，杜蘭特(Kevin Durant)的前隊友認為他將轉戰尼克，球評考沃德(Colin Cowherd)甚至爆料，KD披上尼克戰袍已是百分百確定的事；不過《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)在22日的專欄中提到，快艇可能成為大蘋果爭搶這位兩屆總決賽MVP的最大威脅。

杜蘭特因右小腿拉傷，連續錯過了西區準決賽G6和整個分區冠軍賽，這段期間有關他今夏的動向傳聞也沒停過，隨著自由市場大門開啟的日子逐漸逼近，越來越多消息都指向KD今夏將轉戰尼克，球評考沃德還在節目上爆料，有一位NBA老將告訴他，這位全能長人幾乎百分百確定會成為尼克的一員。

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《紐約時報》名記者史坦則在個人專欄上披露，過去1個月來，他透過幾位聯盟內部人士得知，勇士今年季後賽首輪對手快艇，已成為尼克要爭搶杜蘭特的巨大威脅，「問題是，這個賽季不同的時間點，我也聽過可靠的內部人士說KD已經計畫加入尼克，然後他似乎也考慮了籃網，現在又傳出他開始把目光放在快艇身上，就像他關注尼克一樣。」

▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）

史坦直言，恐怕只有杜蘭特和他的經紀人克萊曼(Rich Kleiman)知道最終答案；不過克萊曼近日接受《華爾街日報》訪問時回應，「這件事百分百還沒確定，我也在等KD的消息，這就是事實。」

擁有足夠薪資空間能一次簽下兩名大咖球星的快艇，除了可能招攬杜蘭特，另一個頭號目標則是去年夏天被交易到多倫多的前馬刺基石雷納德(Kawhi Leonard)。美國《ESPN》本季曾披露，快艇為此派高層觀看了75%的暴龍比賽， 不過《The Athletic》去年12月澄清，這項數據被過分誇大，他們實際「涉入」的比賽大概25%。

快艇想「一網打盡」杜蘭特和雷納德的傳聞已經傳了一陣子，《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)上個月在節目上爆料，據他得到的消息，快艇今夏能同時簽下這2位總決賽MVP的機率超過5成。

▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）