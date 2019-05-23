字母哥、PG領銜年度防守第1隊　湯神生涯8季首入防守第2隊

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方23日公布年度最佳防守陣容，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與後場搭檔布萊德索(Eric Bledsoe)攜手進入年度防守第一隊，這是公鹿隊史第3度一季有2人同時入選防守第一隊；衛冕軍勇士則是格林(Draymond Green)與湯普森(Klay Thompson)一起被選入防守第二隊。

NBA announces All-Defensive teams: pic.twitter.com/BzLEVy3fcy 請繼續往下閱讀... 2019年5月22日

本季的年度防守第一隊，除了有兩位公鹿明星「字母哥」和主控布萊德索，還有爵士當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)、雷霆二哥喬治(Paul George)和綠衫軍後衛史馬特(Marcus Smart)；其中戈貝爾得到97張第一陣容選票、2張第二陣容選票，總分196分名列第一。

喬治有96張第一陣容選票，3張第二陣容選票，以195分居次；「字母哥」則是94張第一陣容選票，5張第二陣容選票，總分193分排在第3；第4的史馬特獲得63張第一陣容選票，19張第二陣容選票，總分145分；布萊德索拿到36張第一陣容選票，28張第二陣容選票，總分100分。

▲公鹿字母哥安戴托昆波(左)。（圖／路透）

據公鹿官方統計，這是隊史自1990-91賽季後，首度有球員入選年度防守第一隊，也是第3度一季同時有2人進入防守第一隊。

年度防守第二隊則分別是鵜鶘後場領袖哈樂戴(Jrue Holiday)、勇士神射湯普森、七六人當家長人恩比德(Joel Embiid)、灣區悍將格林和暴龍王牌雷納德(Kawhi Leonard)。

這是湯普森生涯8季以來，首度進入年度最佳防守陣容，他去年10月就曾表明，希望能在防守端獲得認同，「我很有信心地說，過去幾季，看到一些入選年度最佳防守陣容的球員，我心裡面都覺得，『老兄，我知道我是比他更出色的防守者。』但這沒關係，這就是比賽的一部分，這也是為何我本季想多抄一些球、多蓋一些火鍋，因為我真的很希望能夠進入最佳防守陣容的名單。」

「嘴綠」則是第5度被選進年度最佳防守陣容，他曾3度獲選第一隊，今年則是第2度入選第二隊。

▲勇士格林(右)。（圖／達志影像／美聯社）