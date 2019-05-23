柯瑞4戰轟146分成橫掃得分王　歐尼爾：我最愛的孩子超越我

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在西區冠軍賽4戰狂轟146分，超越了歐尼爾(Shaquille O'Neal)、詹姆斯(LeBron James)和布萊恩(Kobe Bryant)，成為在4勝0敗橫掃對手的系列賽中，史上總得分最高的一位，被後輩「超車」的「俠客」開心在IG發文誇讚，「我最愛的球員超越我了，我愛這個孩子。」

在過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)於季後賽次輪G5拉傷右小腿後，「惡漢」巴克利(Charles Barkley)曾公開「唱衰」勇士，「沒有KD他們贏不了火箭，他們也不可能打敗拓荒者或金塊。」但他很快就被灣區一哥柯瑞打臉，「咖哩」在分區準決賽G6下半場猛飆33分收拾了火箭，並在西區冠軍賽再現年度MVP身手，4戰繳出場均36.5分、8.3籃板和7.3助攻，率隊橫掃拓荒者。

巴克利見到柯瑞如此神勇的表現，不得不改口表示，自己完全錯了，「當我們談論世界上最棒的球員時，我們會提到KD、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、雷納德(Kawhi Leonard)、詹姆斯，但柯瑞證明了他是兩屆年度MVP，他太棒了！」

「咖哩」還在今年的西區冠軍賽寫下一項聯盟紀錄，他在這個橫掃波特蘭的系列賽總共轟下146分，成為史上的橫掃得分王，超越歐尼爾的145分、詹姆斯的144分和布萊恩的140分。

一向都是柯瑞鐵粉的「俠客」開心發文祝賀，「我最愛的球員柯瑞超越我了，我愛這個孩子，兄弟恭喜你。」

今年NBA總決賽將在台灣時間31日開打，這是33年來最早的一次，不過勇士在21日就橫掃拓荒者晉級，可以整整休9天，追平聯盟總冠軍賽前史上第4長的休兵假期。