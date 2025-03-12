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連台灣也縮短！中職投球計時再減2秒　韓媒憂韓職成最寬鬆聯盟？

▲台韓交流賽，樂天巨人以3：4一分落敗。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天巨人。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職近期領隊會議決定，今年官辦熱身賽試行縮短到壘上有人23秒、壘上無人18秒的新投球規定，消息傳到韓國引發討論，認為現行制度最寬鬆的韓職可能會受到影響。

中職去年的規定為壘上有人25秒、壘上無人20秒，不過大聯盟及經典賽的規定為壘上有人18秒、壘上無人15秒。為了與國際賽規則接軌，聯盟決定進一步縮短時間，並在今年熱身賽中試行，以評估球員適應狀況。

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韓國今年正式在一軍導入投球計時器，並同步啟用自動好壞球判定系統（ABS）。然而，相較於CPBL進一步縮短時限，韓職目前仍維持「壘上無人20秒、壘上有人25秒」的規則，相對寬鬆。

韓媒《體育朝鮮》以「連台灣也跟進！中職宣布投球計時器再減2秒，韓職成全球最寬鬆聯盟？」為題報導相關議題，部分專家擔憂韓職未來是否也應跟進調整，然而，現階段多數韓國球員認為，現行的計時標準已足夠適應，不影響投球節奏。許多球員在接受訪問時表示：「這樣的時間足夠適應，並不會影響投球節奏。」

韓媒進一步指出，過去當投球計時器尚未在韓職實施時，部分國際比賽中球員已經適應了當時的節奏，而當時除了少數投手之外，大多數人並未感受到太大的困難。因此，韓職內部仍持觀望態度，並未計畫進一步縮短時間。

關鍵字： 中職投球規定熱身賽韓國時間限制

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