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詹皇不想被說是「湖人總管」　今夏恐不會幫招攬可愛或厄文

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▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯(左)今夏恐不會幫湖人招攬球員 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

閃電請辭的魔術強森(Magic Johnson)近日在節目上大爆湖人高層秘辛，更直接點名洛城今夏首要補強目標應該鎖定在雷納德(Kawhi Leonard)和厄文(Kyrie Irving)身上；但美國《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)認為成功機率很低，一哥詹姆斯(LeBron James)不希望被說是「球隊總管」，恐怕也不會介入幫忙招攬大咖球星。

魔術強森在湖人的例行賽最終戰賽前突然自行宣布下台，讓全隊上下傻眼，近日他又在節目上爆料自己請辭的內幕，並點名自己心中紫金軍團今夏該網羅的兩大超級球星，包括率暴龍打進東區冠軍賽的雷納德和曾與詹姆斯在騎士搭檔的厄文，他認為「詹皇」應該會幫助球隊招攬自由球員。

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▲湖人朗多、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

然而美國《ESPN》記者溫德霍斯特並不這麼想，「我預估詹姆斯在自由球員市場上會退居幕後，因為他不想要那些詹姆斯是球隊總管的報導繼續出現。」溫德霍斯特還進一步預言，由於湖人今夏要補進大咖球星的難度本來就很高，「詹皇」恐怕會更不想涉入其中，避免承擔補強失敗的責任。

不過《Clutch Points》23日報導，有一名推特帳號為@tashcoug的球迷，發文表示自己目擊詹姆斯與湖人季中曾積極追求的鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)共進晚餐，同行的還有雷霆招牌衛斯布魯克(Russell Westbrook)，再次引起各種揣測。自從「一眉哥」去年加入「詹皇」好友保羅(Rich Paul)開設的經紀公司《Klutch Sports Group》旗下，他的名字就不斷與湖人牽扯在一起。

▲湖人哈特、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James

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